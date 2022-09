Fuerte presión de La Cámpora a Aníbal Fernández

image.png El hecho de que el atacante irrumpiera entre la militancia y gatillara con una pistola a CFK a tan solo pocos centímetros de su cabeza reveló un deficiente despliegue de seguridad de la Policía Federal y por lo tanto del Ministerio de Seguridad.

En este sentido, ciertos referentes K salieron a cruzar al funcionario de seguridad. "Para analizar si el operativo falló o no, el único que tiene la información es él. Con lo cual, si dice que no falló, no falló. El operativo lo planificó él", destacó De Pedro en declaraciones a radio Mitre, en un intento por resaltar la responsabilidad plena de la Policía Federal y de Fernández en lo ocurrido. Y continúo: "Hay que ver cuál era el operativo. Tratemos de poner el eje en por qué hay un argentino que llegó a dispararle un arma a la expresidenta", exigió De Pedro.