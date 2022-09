Samaritanos, judios, romanos: Recuperando la historia

Los Samaritanos (Breve Historia y creencias)

#2. Los samaritanos no adoraban a Jehová en Jerusalén sino en el monte Guerizín o Monte Garizín, uno de los 2 montes colindantes con la ciudad cisjordana de Nablus (Siquén), en Palestina -el otro es el Monte Ebal-. Alcanza los 868 metros de altura sobre el nivel del mar (69.5 metros por debajo del Monte Ebal). Tiene un especial escarpe en su cara que da al norte; está escasamente cubierto de vegetación en su cima, en donde hay un poblado samaritano (Kiryat Luza) y un asentamiento israelí llamado Har Brajá (La Montaña de la Bendición). En sus laderas hay una fuente que representa una provisión continua de agua viva para Nablus. En Gerizim, según su tradición, Dios habría moldeado a Adán con polvo, se encuentra la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en ese lugar y es donde el arca de Noé encalló. Los Samaritanos creían que Bethel (Jacob), Monte Moria (Abraham) y Monte Guerizím eran el mismo lugar. Según los rabinos, para convertirse al judaísmo, un samaritano debe renunciar a cualquier creencia sobre la santidad del monte Garizim. Entonces, el samaritanismo es una religión abrahámica que afirma que su forma de profesar la religión es la misma que usaban los israelitas antes de su exilio en Babilonia, preservada gracias a los pocos que se quedaron en Israel.

#3. La mayor diferencia entre samaritanos y judíos -ambos israelitas- surgió durante la construcción del 2do. Templo porque se atribuye a los samaritanos haber intentado impedirlo. Pero también hay otra versión de la historia. Esdras 4: 1-3: “Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia, y les dijeron: «Vamos a edificar junto con vosotros, porque, como vosotros, buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos, desde los tiempos de Asaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí.» Zorobabel, Josué y los restantes cabezas de familia israelitas les contestaron: «No podemos edificar juntos nosotros y vosotros un templo a nuestro Dios: a nosotros solos nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel”. Los samaritanos respondieron construyendo su propio templo en el monte Garizim. Israelitas no judíos, los samaritanos practican la circuncisión, e incluso cuelgan la mezuzá (caja que contiene 2 pasajes bíblicos) a la entrada de las casas. Tampoco comen cerdo, y el ganado consumido es sacrificado ritualmente. Y ellos también observan el Shabat, día de descanso asignado al 7mo. día de la semana, el sábado.

Los Samaritanos

#4. El alfabeto samaritano tiene 22 consonantes y ninguna vocal. Es una variante del hebreo antiguo (siglo I a.C.), se lee de izquierda a derecha y se usa solamente para los ritos religiosos. A diferencia de los judíos, los samaritanos todavía practican el sacrificio del cordero pascual, como hacen los musulmanes. Durante la Pascua samaritana, un mes después de la Pascua judía, cada familia sacrifican una oveja en el monte Guerizín. Las obligaciones de vestimenta son inexistentes. Pero las mujeres deben respetar los preceptos de pureza dictados por la Torá, en algunas familias de manera muy estricta: aislamiento durante la menstruación o después del nacimiento de un hijo. Contrariamente a la tradición judía, el estatus de samaritano se transmite a través del padre. Y rezan postrándose en el suelo, a la manera de los musulmanes.

#5. Lucas 10:25-37: "Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús:

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna?

Entonces Jesús le dijo:

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes?

Él contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente” y “ama a tu semejante como te amas a ti mismo”.

Entonces Jesús le dijo:

—Tienes razón, hazlo y vivirás.

Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús:

—¿Y quién es mi semejante?

Jesús le respondió:

—Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre, y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: “Cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese”. ¿Cuál de los tres crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino?

El experto de la ley le contestó: —El que tuvo compasión de él.

Entonces Jesús le dijo: —Ve y haz tú lo mismo."

buen samaritano.jpg 'La parabola del Buon Samaritano' (Messina Chiesa della Medaglia Miracolosa), por G. Conti.

#6. Khan al-Hatruri es un antiguo caravasar en ruinas -tipo de edificación surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas que hacían largos viajes podían pernoctar, descansar y reponerse los viajeros y animales-, en el camino entre Jerusalén y Jericó, a 298 metros sobre el nivel del mar. Hoy alberga un museo de mosaicos antiguos y otros hallazgos arqueológicos de los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. De acuerdo con la tradición cristiana, el sitio pudo haber sido la ubicación de los hechos narrados en la 'Parábola del Buen Samaritano' en el Evangelio de Lucas. La identificación la realizó Jerónimo, en el 385, y continuó a través de los siglos. Se han encontrado muy pocas posadas en el camino entre Jerusalén y Jericó. La identificación se habría mantenido en época bizantina y durante el período cruzado. Desde 1967, Israel promovió las ruinas como lugar turístico, llamándolas oficialmente "la Posada del Buen Samaritano".

Aquí sucedió la Parábola de El Buen Samaritano

#7. En la parábola del Buen Samaritano, Jesús de Nazaret intentó explicarle a los judíos en qué consistía la verdadera religión. En tiempos en que las creencias religiosas de los judíos eran condicionadas por la intensa puja teológica, institucional y formal entre los rabinos Hillel el Viejo / Gamaliel vs. Shammai, la parábola presentó el eje del servicio al prójimo por amor de un hijo de Dios a otro hijo de Dios, por encima de cualquier otra norma, prejuicio o recelo.

La mujer

#8. El otro caso acerca de Samaria es el de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, cerca de la base del monte Gerizim, en tierra que fue comprada por Jacob cuando él acampó en su vuelta de Padan-Aram (Génesis 33:18 en adelante) y probablemente fue la parte que tomó de los amorreos, Gen 48:22. Se desconoce quién cavó el pozo, pero judíos, samaritanos y musulmanes atribuyen o asocian este pozo con Jacob. Con excepción de la garganta angosta arriba, es de poco más de 2 metros de diámetro forrado con trabajo muy tosco de albañilería, y como de 24 a 27 metros de profundidad. La tradición dice que tenía en le antigüedad una profundidad de 73 metros. Sicar significa 'borracho' y pudo ser un nombre dado por desprecio de los judíos. Siquem tenía relación con Sicar. No está claro si Sicar era una aldea cercana a Siquem o era Siquem, la primera etapa de Abraham en su marcha hacia la tierra prometida. A Siquem llegó Jacob sano y salvo después de su larga estancia en Padán Aram. Y allí celebró siglos más tarde Josué la gran asamblea de las tribus, en la que se comprometieron a servir al Señor. Y fue la primera capital del Reino de Israel. Hoy día Nablus (Shjem) o Naplusa, es una ciudad del norte de Cisjordania, en Palestina, a 49 km al norte de Jerusalén, administrada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde 1994. A 2 km al este, se encuentra Siquem, donde se encuentra la supuesta tumba del patriarca José y el pozo de Jacob, encontrado en las ruinas de una iglesia bizantina, hoy una iglesia ortodoxa. En la cripta se haya el pozo. Hay que bajar muchas escaleras, porque el lugar se ha ido rellenado con los despojos de muchas guerras.

pozo de sicar.jpg Pozo de Sicar / Siquem.

#9. Cuando alguien viajaba desde Galilea hasta Jerusalén tenía que escoger entre los 3 posibles caminos que se le ofrecían, entre 126 Km. y 143 Km. de distancia:

El más directo (Jerusalén / Nazaret, sur del Galilea), a través de los montes de Samaría : Tabor / Pequeño Hermón. Por el valle de Esdrelón. Había un camino de rango secundario en la red romana de comunicaciones, transitado por pastores y caravanas. Hacia el centro de Samaría se llegaba a la aldea de Sicar, entre los montes Ebel y Garizim, junto a la antigua ciudad de Siquem. Pero los samaritanos no facilitaban hospitalidad a los judíos. Por eso, a pesar de ser el más corto, no era frecuentado por los judíos.

: Tabor / Pequeño Hermón. Por el valle de Esdrelón. Había un camino de rango secundario en la red romana de comunicaciones, transitado por pastores y caravanas. Hacia el centro de Samaría se llegaba a la aldea de Sicar, entre los montes Ebel y Garizim, junto a la antigua ciudad de Siquem. Pero los samaritanos no facilitaban hospitalidad a los judíos. Por eso, a pesar de ser el más corto, no era frecuentado por los judíos. El más transitado: un pequeño rodeo, siguiendo el curso del Jordán. Son 150 kilómetros, andando o en asno,muy duros por la aridez del terreno. Desde Judea, casi 100 kilómetros de descenso por la depresión del Jordán hasta llegar al oasis de Jericó, a más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. A la orilla izquierda, por Transjordania -tetrarquía de Antipas, que permitía ahorrar trámites administrativos-, permitía evitar Samaria. El destina era la orilla sur del lago de Genesaret o Galilea, hasta Cafarnaún.

Son 150 kilómetros, andando o en asno,muy duros por la aridez del terreno. Desde Judea, casi 100 kilómetros de descenso por la depresión del Jordán hasta llegar al oasis de Jericó, a más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. A la orilla izquierda, por Transjordania -tetrarquía de Antipas, que permitía ahorrar trámites administrativos-, permitía evitar Samaria. El destina era la orilla sur del lago de Genesaret o Galilea, hasta Cafarnaún. El alternativo: ir junto a la costa del Mediterráneo: la Vía Maris. Tenía un tramo inseguro y otro de poblaciones griegas, evitadas también por los judíos. Era una calzada muy antigua que había sido remozada por los romanos para permitir que circulasen por ella no sólo personas a pie, sino también carruajes de carga. Tenía dos ramales, uno que procedente de Damasco atravesaba Galilea y bajaba al valle de Yizreel, y otro que venía del norte siguiendo la costa fenicia y rodeaba el monte Carmelo por la zona oriental, separándose un poco de la costa. Ambos ramales se unían en Meguiddó.

samaria3.jpg Para entender la geografía del relato.

#10. El relato bíblico es vibrante. Se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y comienza así: "Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. (...)".

#11. Es asumido que la mujer samaritana era una mujer de mala reputación. Para su tiempo, y aún hoy, varios exmaridos y vivir con un amante en una pequeña localidad donde, probablemente también se encontraba la mujer o exmujer del amante, no era una buena noticia. La referencia a la hora sexta (las 12:00 PM) ha sido interpretada como que ella evitaba a las otras mujeres del pueblo que concurrían a buscar agua. Bíblicamente, la hora sexta se supone que era la peor hora del día para aventurarse al sofocante calor. Pero hay quienes afirman que las 15:00 (hora novena) hubiese sido peor. En cualquier caso, no era un momento confortable del día. En el cristianismo oriental se denominó a esta mujer Photine, Photini o Photina o Fotina ("la luminosa").

La Mujer Samaritana y Jesús (Mateo 4:12,Marcos 1:14,Lucas 3:19-20,Juan 4:1-42)

#12. El significado de la historia es triple: una mujer, no un hombre, y samaritana, no judía, creyó que Jesús era el Mesías. Luego, el mensaje de Jehová ya no era para los judíos exclusivamente, con Jesús se reconvertía en un mensaje universal, para todos. Además, Jesús llamaba a una persona de conducta complicada: 'los últimos serán los primeros'. Final de 'el pueblo elegido'. El relato afirma que muchos creyeron en él. En relato del capítulo 4 de Juan se lee: "Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer: —Ya no creemos sólo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo." Es obvio, entonces, que muchos samaritanos estuvieron entre los primeros cristianos.

