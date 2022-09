Pese a CFK, Alberto sostiene a Aníbal Fernández en su cargo

El ministro también contestó las críticas por el accionar de la Policía Federal en el hecho ocurrido el viernes pasado. Dijo que Cristina Kirchner estaba rodeada por efectivos de seguridad cuando sucedió el ataque, como prevén los protocolos.

No obstante, reconoció que no le satisface lo que sucedió y que continuarán trabajando para que mejorar la custodia de Cristina Kirchner No obstante, reconoció que no le satisface lo que sucedió y que continuarán trabajando para que mejorar la custodia de Cristina Kirchner

"Hay una foto donde se ve claramente como si fuera el cinco del dado, la vicepresidenta en el medio y 4 hombres de la Policía Federal a su alrededor. Lo que pasó es muy difícil resolverlo en una situación abierta como es este caso", expresó.

"En el video se logra descifrar que hay un arma en el medio después de un rato largo, en el lugar pasó exactamente lo mismo, yo no estoy justificando ni mucho menos, lo que ha sucedido es un hecho horroroso que nosotros estamos tratando con mucho profesionalismo", explicó.

alberto-dpto-cristina.jpg Pese a la presión de sectores cristinista que piden la renuncia de Aníbal Fernández, el presidente decidió mantenerlo en su cargo.

Aníbal Fernández deslindó responsabilidad de la Policía en el "reseteo" que sufrió el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la ex Presidenta. Según relató, los efectivos que incautaron el móvil se limitaron a guardarlo en una bolsa "faraday" -crean un campo electromagnético para que no se pueda acceder remotamente- y entregárselo a la Justicia.

Además, se refirió a las acusaciones que recibió de parte de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bobafini, quien pidió públicamente la renuncia del ministro. "Me duele el alma porque ella no sabe qué pasó y opinó sin saber nada; hay que mirar las cosas como son", le respondió.

