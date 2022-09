Odio vs. Circo: FDT/JXC quieren grieta y electorado se abre

image.png

"La escuchaba a la propia Elisa Carrió decir que no se puede sostener la idea de que eso no ocurrió porque hubo una persona que sacó el arma y le apuntó a la cabeza de la vicepresidente. Entonces, vos acá (en el gráfico) lo que ves es espontaneismo mental y sesgo congnitivo. Es una burbuja de opinión. Es decir, la opinión antecede y no importa lo que haya pasado. Es un electorado más duro que la realidad", advirtió.

"Lo que demuestra esto es que hay desconfianza de ambos lados porque unos creen que los otros mienten mientras los otros creen que unos odian", graficó.

El FDT y JXC alarmados por Javier Milei (¿?)

Tanto el PRO como la UCR, la Coalición Cívica como el kirchnerismo, movimientos sociales y el resto de la Izquierda, se enfocaron en cargar las tintas contra el diputado nacional Javier Milei, quien repudió los hechos en la Cámara de Diputados y se indignó por el feriado nacional del viernes 2 de septiembre.

Ahora bien, la coalición opositora tuvo un grave problema en agosto: "La militancia K se quedó con el 75% del total de publicaciones políticas del mes", según el Monitor Digital de la consultora SciData.

Es decir, más allá del atentado, la presidente del Senado ya venía cautivando el debate en las redes sociales, al mismo tiempo que esa "centralidad del kirchnerismo en la charla digital se ubicaba en un contexto social tenso".

El periodista Diego Corbalán analizó: "Las búsquedas web sobre distintas marchas, movilizaciones y piquetes en las calles de las principales ciudades argentinas tendieron a trepar durante agosto. Durante agosto, el indicar de interés online de Google por distintas movilizaciones marcó un incremento de más del 32%, al pasar de 40 a 53 puntos, en una escala que va de 0 a 100".

"En paralelo, las consultas sobre piquetes en todo el país también subieron durante agosto, con una proyección que anticipa una suba de casi el 60% en la preocupación de los argentinos por los cortes de calles", agregó. Quiere decir que a medida que el kirchnerismo protagonizaba el escenario político nacional, el caos se apoderaba de la calle y las redes daban cuenta de eso.

image.png

Es la economía, estúpido

Por detrás de la conflictividad social, asoma la problemática argentina por el acceso al mundo del trabajo y las políticas de ayuda social del gobierno. En este plano de análisis, las métricas evolutivas que miden las consultas sobre “empleo” y “plan social” muestran un incremento constante de dichas averiguaciones en la web.

"En el caso del trabajo, el interés de los argentinos creció un 68%, categoría fuertemente traccionada por dos rubros. Por un lado, las consultas sobre el acceso a trabajo sin ayuda del estado (60,6%) y, por el otro, las averiguaciones por empleo, pero con asistencia del Estado (39,4%)", contrarrestó Corbalán.

En lo que va de 2022, como analizábamos, la cuestión del trabajo resulta crucial en la preocupación de los usuarios argentinos conectados online. Categorizando dichas consultas de acuerdo con las áreas de gobierno, TRABAJO se lleva el mayor volumen de averiguaciones, seguido por DEPORTES y en tercer lugar ECONOMÍA.

image.png

