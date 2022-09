Insólito: José Mayans pidió "frenar" el juicio contra CFK

El kirchnerismo no solo continúa responsabilizando a los medios no oficialistas y a dirigentes opositores de sembrar discurso de odio que presuntamente causaron el intento de asesinato a la vicepresidenta, sino que ahora pretende frenar la causa de Vialidad en el que la fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión para la ex presidenta. Al menos eso se interpreta de las declaraciones del presidente del bloque de senadores del FdT.