Es Amor u Odio. Nosotros el Amor, ellos el Odio

Con el odio acabaremos. / En un monte lo pondremos. / Allí la multitud / lo clavará en una cruz / y cuando pida agua, / vinagre le daremos. / Con el odio acabaremos.

Con el odio acabaremos. / Algún nazi encontraremos / que le ponga una inyección / que lo convierta en jabón. / Con el odio acabaremos. / Y por si esto fuera poco / le refregaremos bien la cara / con sus mocos.

Con el odio acabaremos. / Una bomba le pondremos. / Cuatro tiros, seis granadas, / diez misiles y un torpedo. / La lengua le arrancaremos / y los dientes venderemos. / Con el odio acabaremos."

Nacha Guevara - La canción del odio

El tema es original de Mary Rogers y Steven Vinaver. La presenta en 'Argentina Nacha Guevara', en 1984. La compañera Clotilde Acosta, tal su nombre, debe mucho a Alberto Favero, también a su voluntad. Si bien con Norman Briski creció en capacidad actoral, es con el músico Favero que crece en interpretación musical. Ambos fueron parejas en la vida real de Nacha Guevara.

La canción merece una escucha atenta. La sugiero, es más, creo que aplica a este momento del país. Está en cualquiera de sus versiones en las páginas de una eterna red donde todo aparece o reaparece.

Tal vez esa retorcida ironía y humor negro de los odiadores, pidiendo por el amor; y sosteniendo que terminarán con el odio, es un punto incandescente de nuestra presunción de liberados y calmos cuando no lo somos.

La señora Darín, leyendo el material sobre el amor y sobre los que odian es, si cabe, una edición corregida y disminuida de aquella Nacha que jamás hubiese llegado a tal grado de “pastiche” entre interpretación y verdadero sentimiento. Cada vez sorprende mas Plaza de Mayo como ágora, en este caso sin nadie que de clases como aquellas socráticas. Plaza de Mayo sin Balcón es onanismo, nunca emoción duradera.

https://twitter.com/atlanticsurff/status/1565852258998358021 Señores, que todo el mundo vea este video para que sepan lo que es el Kirchnerismo. pic.twitter.com/oB8CHkErUF — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) September 3, 2022

Me parece que hay que marcar el error de imponer un santuario que no era tal, simplemente era un intento de presión sobre el poder judicial. Ese error político también fue un error en la seguridad personal de CFK que, además, hoy vuelve a presionar a quienes ella percibe como opositores con una movilización para la que todos los que no opinan como ella fueron, son o serán sospechosos del eje: cómplices de el Otro, que se resignifica en El Odio. Me parece que hay que marcar el error de imponer un santuario que no era tal, simplemente era un intento de presión sobre el poder judicial. Ese error político también fue un error en la seguridad personal de CFK que, además, hoy vuelve a presionar a quienes ella percibe como opositores con una movilización para la que todos los que no opinan como ella fueron, son o serán sospechosos del eje: cómplices de el Otro, que se resignifica en El Odio.

La sugerencia de un observador amigo pone las cosas en este punto: Es Amor u Odio. Nosotros el Amor, ellos el Odio. Ya ni siquiera se discrimina.

Si queremos es la lucha de El Bien y El Mal. Buenos Aires es Salem y mas de la mitad de la ciudad es de “las brujas”. Arthur Miller lo publicó en 1953; el senador McCarthy estaba vivo.

¿Qué hace la izquierda cazando brujas odiosas junto al Partido Único de CFK…?

¿Qué hace el PC y todos los grupos izquierdistas y aún los 'militontos' participando de un mundo que divide como aquel senador a los buenos y los malos según leyesen, dijesen o profesasen opiniones diferentes a aquellas del compañero republicano por Massachussets?

Confesión: tengo miedo. Señor editor, permítame: Tengo Miedo.

Por vía segunda llega otro tema, que el sociólogo amigo me alcanza en un mini resumen: “¿Qué le pasa al resto de los argentinos con esto…?". Los q no van a estas marchas ni creen en los santuarios… ¿Qué les pasa? La revulsión y el silencio no son buenos para el stress ni siquiera para el post traumático y si consideramos La Peste un trauma.

Los acontecimientos después del intento fallido de magnicidio deben analizarse. Del hecho en sí ¿Cuál es el mensaje para ellos?....

Tal como se presenta el evento en curso estamos mezclando el interés colectivo con lo político partidario puntual.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1565803633668669440 No es un loco suelto ni es un hecho aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron un clima de odio y revancha, y hoy cosechamos este resultado: el intento de asesinato a @CFKargentina. pic.twitter.com/VBI6cfkpka — Wado de Pedro (@wadodecorrido) September 2, 2022

El holograma sonriente

El interés colectivo que provocó un intento de magnicidio se tuerce a lo partidario y, del inútil intento de generalizar (ya el magnicidio fallido era de interés general inatajable) se pasa a un evento colectivo tonto (el feriado) que deviene en una movilización partidaria. Que degrada aquel momento de unidad por el intento de magnicidio y subleva a los que, legítimamente, se afligieron y a los que, me incluyo, ven en las declaraciones una escalada manifiesta en esa dirección: el Bien y el Mal.

Mas claro, nos afligimos, me afligí por el intento y agradezco que no sucediese, menos mal y repito, gracias al Cielo.

“Así no solo se banaliza un acontecimiento grave sino que pierde contenido todo lo que debería ser, según el Presidente, motivo de reflexión”. El Presidente es ya, apenas un holograma sonriente.

El sociólogo amigo es, acaso, un hombre con altos principios de inocencia, presume inocencia en los factos de los actores políticos que, por construcción, sostienen intereses sesgados o, cuanto menos parciales, para definir cada hecho, cada acción, cada definición.

El actor político argentino no entiende la generalización sino como una sumisión a sus deseos, nunca como un acuerdo donde todos ceden (un tanto, un poquitín) para que el todo sea mas que las partes.

Nada mas antigestáltico que la concepción de acuerdo o consenso de los políticos argentinos. Volvamos. El Partido Único tiende a eso. Es eso.

¿Qué es una movilización de respaldo a CFK?

Vamos, ¿qué amenaza de disturbios, grupos armados, que ejército enemigo atacaba por calle Juncal?

Supongamos que Dios jugó su papel, que nadie cargó la recámara y el tirador no sabía, que no había segundos tiradores, que el primer cordón estaba distraído, el segundo cordón también y el tercero, que observaba la escena miraba El Cohete a la Luna… digamos: los tres cordones de custodia estaban distraídos. Supongamos que fue alguien con premeditación y alevosía. Y digamos más: es un fanático que quiso matarla y Dios jugó una flechita de Cupido y no pudo. Bueno, okey… ¿Contra qué conjura marchamos a Plaza de Mayo… en todas las “plazas de mayo” del país?

¿Es, aquello que organizan los que desorganizaron el viernes, una invitación a la paz y la concordia?

https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1566074175403556870 El Gobierno es el primer responsable del clima social. Esta ilustración que publicó Télam, la agencia de noticias oficial de la Argentina, es una muestra más https://t.co/ANyyrst9ie pic.twitter.com/nEPtMtMBzS — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) September 3, 2022

Duda. ¿Un evento para una persona (Cristina te queremos) o una convocatoria general a la pacificación política deponiendo grietas y conflictos en los q CFK – también chicos, también -- debería hacer una autocrítica, tal como otros actores del proceso recorrido desde 2003 a la fecha?

Ya dijo CFK que Macri es corrupto y merece el juicio tanto como ella. Ya dijo que su marido y Magnetto son corruptos. Vamos a los bifes.

Responda soldado: Marchamos a Plaza de Mayo contra los jueces y la Justicia. Sí. Marchamos a Plaza de Mayo contra los condados, distritos, provincias y municipios donde no ganamos las elecciones. Sí. Marchamos sin el Presidente a nuestro lado. Sí. Responda otra vez, soldado… marchamos contra el periodismo tan ingrato que cuenta lo que ve y lo que no ve. Sí.

Marchamos contra la libertad de pensamiento y los que no nos votaron. Marchamos contra la historia (que igual nos juzgará) y marchamos porque no estamos seguros de ganar juicios en nuestra contra por corrupción manifiesta, votaciones legislativas caprichosas y elecciones generales libres.

Aprendamos pronto la canción del Odio. Cristina la precisa, todavía no sabe la letra, pero la melodía la conoce muy bien. Nos seguirán los buenos, como decía Bolaños.

Nota, mi amigo es tan inocente que cree que CFK dirá pronto un discurso. “Vengo descarnado, a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”. Já.

--------------------

