El atentado, los agujeros y los instigadores deseados

La custodia de Cristina Kirchner, en el ojo de la tormenta.

Motivaciones

Sabag Montiel permanece detenido en una sede de la Federal del barrio de Palermo. Se negó a declarar cuando fue indagado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Se le imputa el delito de “homicidio agravado en grado de tentativa”. Las pericias psicológicas determinaron que está mentalmente sano. Los allanamientos en su domicilio del partido de San Martín dieron con 50 municiones coincidentes con el arma que le fue secuestrada tras el atentado. Sin embargo, tiene como único antecedente un acta contravencional por habérsele encontrado un cuchillo en el automóvil que manejaba el 17/03 de 2021. La causa fue archivada. Datos curiosos de su perfil son sus reiteradas apariciones en el canal Crónica y un tatuaje de un símbolo asociado al nazismo. ¿Cuál era la motivación de Sabag Montiel para querer perpetrar un magnicidio? “Era un marginal y no tenía nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. Se podía esperar cualquier cosa de él. Sabiendo que era Tedi (apodo del detenido), no me extrañó que llevara el arma”, relató en una entrevista televisiva "Mario", quien se identificó como amigo de Sabag Montiel. Sin embargo, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que "no aparece ni en las redes sociales ni en ningún lado algo que pudiera inferir que estaba previsto hacer un ataque a nadie y menos a la Vicepresidenta".

Fernando Sabag Montiel, el detenido por atacar a la Vicepresidente.

Autores intelectuales

Sabag Montiel fue detenido in situ en el lugar del atentado, con el arma. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo intentan determinar si actuó sólo o como parte de una organización. También investigan el accionar presuntamente irregular de la custodia de la Vicepresidente. Sin embargo, en el Gobierno y en el kirchnerismo esos elementos son intrascendentes y buscan autores intelectuales del atentado. Redireccionan el foco al supuesto “clima” en el que se produjo el ataque. Intentan instalar que el accionar de Sabag Montiel es producto de los “discursos de odio” que se despliegan de los sectores que el oficialismo identifica como enemigos. La premisa bajó desde lo más alto del poder político nacional. En su mensaje grabado tras el ataque -y, por lo tanto, no improvisado- el presidente Alberto Fernández responsabilizó por ese discurso violento a “diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”. El oficialismo se abroqueló en su totalidad detrás de esa línea. Los comunicadores alineados vincularon el ataque a figuras de la oposición como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Fernando Iglesias. El piquetero Luis D’Elía hizo una descripción gráfica en la que personalizaba cada parte de la pistola de Sabag Montiel en un periodista crítico del kirchnerismo y redujo al agresor a un mero “perejil”. El gobernador Axel Kicillof directamente puso en igualdad de condiciones el atentado con el pedido de condena del fiscal Luciani, y acusó de “malintencionado” a aquel que se enfoque en el atacante o en la las fallas en la seguridad de la Vicepresidente. El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, aludió al juicio de la causa ‘Vialidad’ cuando dijo que “son 3 toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios” que “dan lugar a discursos violentos”. Tuiteros K viralizaron que Sabag Montiel era empleado del gobierno porteño, lo que se comprobó falso. La agencia oficial de noticias, Télam, ilustró uno de sus artículos sobre el "discurso del odio" con un dibujo de una pistola con una punta en forma de micrófono.

https://twitter.com/Luis_Delia/status/1565704184502042625 La Bersa es de Lanata.

El cargador es de Leuco.

Las balas son de Feinmann.

La mira es de Jhony Viale.

La empuñadura es de Majul.

El cañón es de TN

La portación es de Echecopar.

El gatillo es de LN+

La instigación es de Clarín.

El plan es de la Embajada.

El brasileño es un perejil — Luis D'Elia (@Luis_Delia) September 2, 2022

Imagen de la agencia Telam que sintetiza el pensamiento oficialista sobre el atentado.

El Presidente, por su parte, convocó a una reunión ecuménica con referentes sociales, sindicales, religiosos y empresarios para consensuar una postura de unidad frente al atentado. No se invitó a nadie de la oposición política. Con mayoría de figuras alineadas con el kirchnerismo, el resultado fue un documento en el que se enmarca el ataque en “un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aún de cualquier simpatizante” que se lo atribuyeron a un “sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios”. A estos últimos se les reclamó “reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación”. En ningún momento del documento se alude al agresor, ni hay un reclamo de Justicia. Su sesgo partidario fue reprochado por la DAIA que por ese motivo decidió no firmarlo. El texto fue leído en una acto en Plaza de Mayo convocado desde el mismo Gobierno. Para garantizar masividad, el Presidente declaró feriado el día viernes. Esto motivó críticas de parte de la oposición que vio un aprovechamiento político del oficialismo para hacer una demostración de fuerza, en el que, encima, se los señalaba como instigadores. Miles de personas fueron movilizadas por los aparatos sindicales, políticos y de los movimientos sociales. Fue un acto del peronismo.

Los aparatos del peronismo movilizaron a miles de personas a la Plaza de Mayo.

Esperando a CFK

Ante un episodio de extrema gravedad, el Gobierno no intentó en ningún momento llamar a la unidad. Desde el principio intentó responsabilizar a los medios, la oposición y la justicia de lo ocurrido. Pretendieron la estigmatización que al mismo tiempo denunciaban. Se apostó por más grieta. Esto se trasladó al Congreso, donde el oficialismo impulsó en la Cámara de Diputados una declaración de repudio bajó esa misma línea incriminatoria. La oposición se negó a acompañarlo hasta que no se quitó de su texto la mención a los “discursos de odio” y a una inexistente “violencia política”. De todos modos, el bloque del PRO optó por retirarse del recinto para evitar ser blanco de acusaciones. Cristina Kirchner aún no se pronunció sobre el episodio más conmocionante de su vida. Las declaraciones beligerantes de su sector insinúan que su postura iría en ese sentido. La Vicepresidente dice que nadie habla por ella. Sería deseable que sorprendiera con un mensaje de paz y unidad.

