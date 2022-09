Diana Mondino: "Mejor hubiesen quitado las retenciones"

-Busca mostrar las cuentas al FMI el 30 de septiembre con algo de mayor recaudación y reservas. Los efectos negativos sobre el sector no parecen preocuparles. Es cierto que algunos cobrarán más, a costa de alterar contratos y complicar todo el resto del sector.

Me animo a decir que es una medida nefasta: muestra la voluntad de interferir en múltiples transacciones, que no importa generar un problema financiero generalizado, que no entienden que hay otros cultivos que se ven afectados, que altera los precios de insumos y arrendamientos, etc. Lo peor es que arman una especie de "precios cuidados" por 1 mes para otros productos, al decir que no pueden cobrar lo mismo que si se exportara.

La mayor recaudación que se generará irá en gran parte a planes sociales. Debería ir a infraestructura y que la gente que cobra planes pueda trabajar.

Si realmente quisieran potenciar las exportaciones hubieran quitado las retenciones en lugar de este engendro recaudador. Al gobierno le sirve, pero a costa de un gran daño -uno más...- al sector productivo. Si realmente quisieran potenciar las exportaciones hubieran quitado las retenciones en lugar de este engendro recaudador. Al gobierno le sirve, pero a costa de un gran daño -uno más...- al sector productivo.

diana mondino2.jpg Diana Mondino: "Subir la tasa del BCRA y creer que no aumenta la emisión es ingenuo."

-Hoy una de las mayores preocupaciones del gobierno es acumular reservas para mantener calmado el mercado cambiario y cumplir con el FMI ¿Crees que lo van a lograr?

-El dólar soja muestra que privilegian las reservas a costa de las pérdidas del BCRA o mayor emisión futura. Aunque así no fuera, será difícil acumular reservas si los dólares para importar son más baratos que para exportar. Mantener el acuerdo con el FMI es importante para que ingresen más reservas, pero medidas transitorias y distorsivas son el equivalente a conocer a alguien en un boliche después de varias cervezas. Al día siguiente la realidad puede darte una sorpresa.

-¿Cómo ves la evolución de la balanza comercial luego de dos meses consecutivos de déficit?

-Las restricciones a las importaciones están frenando la economía. Asimismo, por cuestiones climáticas se importará menos gas. Es de suponer que -junto a las medidas para la soja- la balanza comercial puede mejorar. El punto es si puede ser una mejora que perdure en el tiempo porque no quiero creer que se mantengan pisadas las importaciones mucho tiempo más.

-Este año podríamos terminar con una inflación cercana a los 3 dígitos. ¿Cuáles son las causas y qué proyecciones haces para 2023?

-Con una tasa cercana al 100%, aunque el ministro Massa pudiera cumplir y no pedir asistencia al BCRA (emisión para el déficit), lo mismo habrá una fuerte emisión para cubrir el cuasi-fiscal y en consecuencia mayor inflación.

Con aumentos de tarifas y sin anclas monetarias o cambiarias, será difícil contener la inflación. Con aumentos de tarifas y sin anclas monetarias o cambiarias, será difícil contener la inflación.

-¿Es posible terminar con una hiperinflación?

-En Argentina hay muchos medios para protegerse de una hiper, con indexaciones, convenios que se actualizan, etc. La pregunta debería ser: ¿por qué todos quieren protegerse? ¿Tanto riesgo ven? ¿Nadie cree en el peso?

La segunda pregunta debería ser: ¿qué está haciendo el gobierno para fortalecer el peso? Dependiendo de las respuestas a esas preguntas es si podemos o no terminar en una hiper, que nunca nadie quiere, que nunca es buena para un país, que nunca deberíamos permitir que vuelva a ocurrir.

¡No te contesté... pero te contesté! (risas..)

Pesos P.jpg Pregunta crucial: ¿Qué está haciendo el Gobierno para fortalecer el peso?

-¿Qué desafíos tiene Massa en los próximos meses en materia económica? ¿Qué políticas debería aplicar?

-Los desafíos son enormes. Siempre creo que lo importante será buscar el camino de crecimiento permitiendo trabajar. Algo tan simple como eso, para lo cual hay que eliminar miles de regulaciones, cientos de reparticiones públicas que son una máquina de impedir.

-¿Cómo ves las medidas de recorte del gasto de Massa hasta ahora? ¿Debe ir en ese sentido, son suficientes o debería profundizar?

-Justamente, las medidas de recorte de gasto no tienen nada que ver con buscar mayor eficiencia. El tema con las Discapacidades, que me parece cruel, es parte de una pulseada con los sindicatos, y no les ha importado -a ninguna de las partes- poner en juego algo tan importante. Al mismo tiempo, los montos ahí no son muy elevados, o al menos no lo son comparados con otros gastos que hasta ahora no se han tocado.

-¿Hay que desdoblar o devaluar?

-Ya hay varios tipos de cambio, aunque el gobierno diga que hay uno. Al revés, hay que unificar. Hay que permitir transacciones entre particulares. No creo que se pueda hacer rápidamente porque no hay credibilidad y tendría efectos inflacionarios. La devaluación es consecuencia de la inflación y algo que nunca se remarca lo suficiente: la caída en productividad de la economía argentina.

-¿Cómo ves el cierre del 2023 en términos de actividad, inversión y consumo?

Mientras siga el diagnóstico que gasto público es mejor que privado, que consumo es mejor que inversión, que ahorrar debe ser difícil y que se puede vivir sin trabajar, no soy optimista. Mientras siga el diagnóstico que gasto público es mejor que privado, que consumo es mejor que inversión, que ahorrar debe ser difícil y que se puede vivir sin trabajar, no soy optimista.

Claro, 2023 es año de elecciones y la tentación de mantener medidas populistas es grande.

