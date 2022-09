Alberto y Rossi también en la mira: "Detrás está la SIDE"

Explosivo tuit por fuego amigo en el atentado a CFK

Recordemos que el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, días atrás borró un tuit explosivo el pasado 9 de septiembre:

Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone, en quien confío, hay mucho hilo para tirar y, cuando CFK lo desee, vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone, en quien confío, hay mucho hilo para tirar y, cuando CFK lo desee, vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia

Es que el hecho ocurrió luego de que el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, quitara a la Policía de la Ciudad y su vallado.

En el entorno de la presidente del Senado no descartan ninguna hipótesis, estando hasta el titular de la AFI, Agustín Rossi, y el propio presidente Alberto Fernández, de quien depende directamente ese organismo.

Como sea, CFK busca consolidar la idea del complot. Sobre la posible financiación del atentado, el letrado sostuvo que nunca detrás de un hecho de estas características "hay alguien simple", y remarcó que, siempre, en este tipo de episodios " la financiación por servicios secretos es un hecho".

“No conozco hechos de esta naturaleza sin los servicios secretos atrás”, remarcó en La Red.

Y sigue llamando la atención porqué Rossi se apresuró a decir en los medios que se trataba de un “lobo solitario”.

Bomba total no sólo en los medios de comunicación sino que también podría tener impacto en la investigación judicial por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El periodista Roberto Benedetti lanzó una fuerte versión: en el celular de Brenda Uliarte habrían encontrado chats comprometedores con Tomás Méndez (Crónica TV).

De acuerdo a esta versión, en los chats en cuestión entre el periodista de Crónica TV y una de las detenidas por el atentado a la vicepresidenta, se mencionaría la ubicación de cámaras de móviles en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner del 1ero. de septiembre.

