"Aquella noche del 1 de septiembre, después del intento de magnicidio, Carrizo se juntó con los más cercanos del grupo, menos Uliarte, e intentaron sin suerte que los atendieran en Crónica TV. Querían ir a limpiar su imagen en forma anticipada. Ese canal tenía imágenes anteriores de ellos: una nota a Uliarte y Sabag Montiel donde despotrican contra los planes sociales, mientras ella muestra cómo vende copos, y otra a Uliarte y Sergio Orozco, en Tigre, donde fueron a criticar a Sergio Massa tras su designación como ministro", relata el artículo periodístico en cuestión.

Luego, menciona que "al dictar los procesamientos de Uliarte y Sabag Montiel, la jueza María Eugenia Capuchetti le dio a ella un papel central en la planificación y sostuvo que fue quien había adquirido el arma que intentó gatillar su pareja. Luego, por los mensajes de Carrizo se supo que él mismo en un comienzo pensó que la pistola utilizada era la suya. Pero después supo, todo indica que por Uliarte, que era otra. Por eso le cuenta a Andrea, la hermanastra: 'Mira nose (sic) si es una buena o mala noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le dí un 22 corto... recién hablé con la novia (en referencia Uliarte) y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar'. Como es conocido, cuando hablaron finalmente en televisión, mintieron: nadie sabía quiénes eran, el punto central era que Uliarte admitía ser la novia de Sabag Montiel, decían que tenían miedo, que recibían amenazas. Ella comentaba que no tenía noción de la existencia del arma, que no había estado con Sabag en las últimas 48 horas. Era todo un libreto muy fácil de desarmar".

¿Quién es Tomás Méndez?

El periodista Tomás Méndez desembarcó en Crónica TV y Radio del Plata a mediados de 2021, luego de su escandalosa salida de C5N.

Méndez fue despedido en mayo de 2021 de la señal perteneciente al Grupo Indalo debido a un escrache que realizó durante su programa 'ADN' en las afueras de la vivienda de Patricia Bullrich.

Meses después, en agosto 2021, llegó a Crónica TV, y lanzó fuertes críticas a C5N: "El golpe fue duro para mí cuando salí de C5N. Siempre me esperé los golpes porque muchas veces me ha pasado esto en los medios, pero no me lo esperaba así, en el medio del año y con las implicancias políticas que tuvo".

Semanas atrás, luego del atentado contra CFK, Horacio Pagni indicó que desde el Gobierno, y en especial, en el entorno de Cristina Kirchner, estaban muy interesados en Crónica TV y particularmente en el programa de Méndez en dicho canal.

Resulta que, tal como informó Urgente24, el responsable del atentado contra Kirchner, Fernando Sabag Montiel, había aparecido en más de una ocasión en los móviles de Crónica TV.

Sin embargo, Méndez negó la versión de que el agresor hubiera aparecido por primera vez en su programa y disparó con vehemencia contra Pagni, además de cuestionar al Gobierno por sospechar de él.

"Pagni, no seas boludo. No apareció en mi programa. Primero apareció en el programa de Esteban Trebucq, el 3 de agosto. No sean tontos. Digo, el periodismo tiene que ser serio'", lanzó irritado. Y estalló: "Lo voy a decir así porque me da mucha bronca escucharlo al pelado idiota este. Dice ‘¿Era el que buscaba cámara o se lo contrataba como a un extra?’. Esto está buscando el Gobierno, según Pagni".

El el descargo de Méndez en ese entones fue más allá y también apuntó contra el Gobierno Nacional por sus sospechas hacia él: "Lo que tienen que hacer, antes de llamar y hacer patrullaje idiota, lo que tiene que hacer Cerruti, el Gobierno o los muchachitos estos de La Cámpora, que no sirven absolutamente ni siquiera para custodiar un perro, lo que tienen que hacer es, básicamente, pídanme el teléfono a mí y a mis productores. Y se acabó la joda. O sea, no vayan por atrás a decir estupideces".

Acto seguido, le habló directamente a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "Vení y pedime el teléfono. Te lo llevás una semana. Hace veintitrés años tengo este teléfono. Pero no sólo te llevás el teléfono, además te digo qué recorrido hago yo por la Ciudad de Buenos Aires desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo a mi casa, y pedimos la cámara de la Ciudad de Buenos Aires. De acá a un año para atrás. Si tenés alguna inquietud".

Al momento de publicar esta nota, Méndez no se había hecho eco de estas acusaciones en sus redes sociales. Seguramente, habrá novedades...

-------------

Más contenido en Urgente24:

Vialidad: La prueba de CFK para desmentir reunión "clave"

Dólar blue se disparó porque "Pesce es un inútil" (Massa furioso)

'Atrasito cambiario', devaluación y "se viene algo el 1/10"

El curioso ranking del presidente de Aerolíneas Argentinas

El PRO reclamó a Cristina que "desautorice a su abogado"