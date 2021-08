Tomás Méndez llega a Crónica TV con críticas a C5N

Yo tengo convicciones, así que no concibo el periodismo como un negocio. Tengo la convicción de que lo estoy haciendo bien, o lo mejor que puedo por lo menos. Eso me deja muy tranquilo con todo lo que hago. Una vez un tipo me dijo 'no importa lo que digan de vos, lo que importa es si lo que dicen de vos es cierto'. Si lo que dicen de vos no es cierto, vos tenés que tener la convicción y meterle para adelante. Así funciona mi cabeza Yo tengo convicciones, así que no concibo el periodismo como un negocio. Tengo la convicción de que lo estoy haciendo bien, o lo mejor que puedo por lo menos. Eso me deja muy tranquilo con todo lo que hago. Una vez un tipo me dijo 'no importa lo que digan de vos, lo que importa es si lo que dicen de vos es cierto'. Si lo que dicen de vos no es cierto, vos tenés que tener la convicción y meterle para adelante. Así funciona mi cabeza