Dólar blue se disparó porque "Pesce es un inútil" (Massa furioso)

Bahillo explicó este martes (20/9) la medida adoptada el lunes por el BCRA y señaló que quienes habían accedido al dólar-soja “no podían acceder al mercado de cambio”.

Tras conocerse la resolución de la entidad presidida por Miguel Ángel Pesce, el ministro contó: "Por la tarde (del lunes) hablé con el ministro de Economía para informarme mejor del tema y ahí Sergio Massa me dice que ya se había puesto en contacto con las autoridades del BCRA para la suspensión de la medida, porque entendíamos que no iba en el sentido de lo que propusimos en el programa de ‘dólar-soja’ porque impedía a los productores, sobre todo a los productores que son personas físicas y que no son sociedades, que muchos de ellos lo que recibieron por la liquidación de Soja lo afectaron a capital de trabajo para afrontar gastos de la próxima siembra, para invertir en el paquete tecnológico que llevan hoy los cultivos, pero algunos podían tener intención de acceder a los mercados para posicionarse en otro activo y como no estaba esto aclarado antes de que iba a estar restringido, no nos pareció oportuno y el ministro de economía lo manifestó así, así que pidió la suspensión de la medida del Central y ahora quedó que las personas físicas si pueden acceder al mercado”.

Por último, consultado sobre una posible extensión del ‘dólar soja’ Bahillo puntualizó al aire de radio La Red:

No, se extingue el 30 de setiembre. Esa decisión ya está tomada No, se extingue el 30 de setiembre. Esa decisión ya está tomada

Y dejó un mensaje para el campo: “En la medida en que decidan liquidar Soja van a poder disponer de los pesos con total libertad y sin ningún tipo de condicionamientos ”.

