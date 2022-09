Personal policial fue notificado de un ataque y al llegar encontró al chiquito de 5 años, aparentemente ya sin vida producto de las heridas provocadas por puñaladas, lo cual fue corroborado por personal del SIES que se hizo presente en el lugar.

En cuanto a la hermanastra de la víctima, fue apuntada como única sospechosa del crimen. La menor fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de Rosario.

Gilberto, amigo de la familia, habló a diferentes medios: "Uno no entiende qué pasó, no camos. La nena se había ausentado de la casa hace un año atrás pero apareció el mismo día. Nada más que eso", dijo sobre conductas que pudieran haber advertido que algo así podía pasar.

El periodista Agustín Granatto abrió un hilo en Twitter para explicar la información que circula entre vecinos:

"El pequeño y la adolescente eran hermanos pero de diferentes padres. El padre de la chica falleció hace unos años (2019 por lo informado) en un accidente.

Según las primeras informaciones, la madre no tiene buenas referencias y la joven no 'estaba bien'. Según algunos relatos, la madre maltrataba a la nena y la hacía trabajar con hombres. Según los vecinos, la chica vivía llorando en la casa y siempre se escuchaba. Al momento del hecho, la madre se encontraba trabajando

Una vez ocurrido, la chica llamó a la mujer y le dijo que había asesinado a su hijo. Una compañera del trabajo fue quién llevo a la madre hasta la casa y tuvieron que patear la puerta para poder ingresar.

El pequeño estaba en la cocina (no voy a dar más datos porque es irrelevante e innecesariamente espantoso) y la chica se había encerrado en su pieza. Aparentemente, la nena habría amenazado con hacerse daño si alguien ingresaba a la habitación

Hasta donde me contaron (al instante de lo ocurrido), el nenito seguía en el piso de la cocina y no podían ingresar a la pieza de la nena. Lógicamente, después arribó la policial y continuaron trabajando, además de la investigación correspondiente".

