JxC y FdT acuerdan grieta y descartan diálogo CFK-Macri

“Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá; Dios lo permita por el bien de los argentinos”, cerró.

Este martes 20/9 el intendente de 3 de febrero Diego Valenzuela, aliado de Macri con quien ha hecho varios recorridos por el conurbano junto a Macri declaró en una entrevista con CNN Radio sobre un posible cónclave político: "Siempre estoy con el diálogo, pero no lo veo de parte del kirchnerismo". Y continuó: "Cristina no quiso ni ponerle la banda presidencial a Macri en 2015 Veo que desde la vicepresidenta es imposible".

De este modo, JxC parece hallarse demasiado lejos de entablar algún tipo de diálogo con el kirchnerismo. Además, el encuentro entre Macri y CFK esta cada vez más condicionado por las internas de JxC entre el PRO y la UCR.

Por su parte, el FdT muestra la misma tendencia belicosa de su rival político. El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans e íntimo de la vicepresidenta quién había exigido "parar de forma inmediata" el juicio por la causa Vialidad contra CFK para garantizar la "paz social", este martes en diálogo con en diálogo con El Destape aseguró: "Macri no quiere hablar con Cristina porque cree que va a ser gobierno”.

image.png A pesar de mostrarse dispuesto a dialogar con JxC, el FdT se radicaliza e insiste con los "discursos de odio" de la oposición.

Es decir, tanto el FdT como JxC presumen predisposición para el diálogo pero mediante críticas recíprocas cuestionan la inexistente o escasa inclinación del otro para concebirlo.

La propia CFK en el marco del alegato de su defensa en la Causa Vialidad y en su reaparición en el senado apuntó contra los medios y referentes opositores, aunque allí pretendió mostrarse más abierta. La vicepresidenta habló sobre la necesidad de “hablar con todos, con los que nos gusta y los que no nos gusta”, pero no mencionó a ningún dirigente político de Juntos por el Cambio.

Además, mientras que los referentes más duros del kirchnerismo como el camporista Andrés Cuervo Larroque anuncian nuevas convocatorias para el diálogo e insisten con la búsqueda de la "paz social para todos los espacios políticos” al mismo tiempo continúan nutriendo su relato contra los “discursos de odio” de los sectores opositores. Un operativo K de vincular el intento de asesinato de Cristina Kirchner con los presuntos “discursos violentos” de medios y referentes políticos no oficialistas.

¡Basta de grieta!, reclama la sociedad

En este contexto la sociedad argentina reclama a la dirigencia política un acuerdo democrático entre las mayores fuerzas del país FdT y JxC y expresan su hartazgo con la grieta, profundizada a partir del atentado fallido a CFK. En este sentido, tal como informó Urgente24, según un estudio reciente de la consultora Zuban Córdoba, el 71 % de los encuestados piensa que el oficialismo y la oposición deberían firmar un acuerdo de convivencia democrática.

image.png La mayoría de los argentinos, hartos de la grieta, reclaman acuerdo democrático entre el FdT y JxC.

También, el 76% piensa que el oficialismo debe acordar con la oposición para bajar la violencia política y un 67 % que la oposición es quien debe tomar la iniciativa. Asimismo, ante esta profunda grieta, un 71% dice que tanto el oficialismo como la oposición deberían moderarse luego del atentado.

Sin embargo, la ilusión de la opinión pública se encuentra muy lejos de la realidad. En los últimos días se percibió todo lo contrario; las posiciones de los dirigentes de ambos partidos se han radicalizado: el diálogo entre el macrismo y el kirchnerismo parece un sueño imposible.

