Kiosqueros demandan más figuritas del álbum de Qatar 2022

image.png La gente quiere mas figuritas pero Panini no abastece a sus reales distribuidores, por lo que se genera un conflicto desde el sector que tiene mas demandas de sus clientes.

Según los kiosqueros, Panini privilegió otros canales de venta para comercializar su tan demandado producto: afirman que la estaciones de servicios, las aplicaciones de deliverys, las grandes empresas y los supermercados tuvieron prioridad antes que los trabajadores que realmente siempre vendieron dicho producto.

Esta demanda nació hace semanas y desde la compañía socia de FIFA no respondían al respecto: “Desabastecimiento, las figuritas no se consiguen, o demoran entre una y dos semanas en conseguirse. La empresa Panini no entrega los productos a Kiosqueros de Argentina”, sentenció Adrián Palacios (vicepresidente de la unión) en Twitter.

“Hay desabastecimiento de figuritas y de álbumes en todo el país. El promedio de entrega es de 25 o 50 paquetes por semana, y de 20 o 30 álbumes semanales. Eso no alcanza para ningún vecino de ninguna localidad. Y lo que le estamos pidiendo a Panini es que entregue la mercadería a los distribuidores oficiales y que esos distribuidores se la vendan a los kiosqueros y que no lo hagan como hasta ahora, en el mercado paralelo”, disparó enojado Palacios en diálogo con Clarín.

image.png Los kiosqueros se cansan de responder y cuelgan carteles fuera de sus negocios.

Además, la queja incluye el sobreprecio que se paga por el producto, ya que hay figuritas a la venta en internet que rondan entre los $300 y $500 pesos (el precio oficial es de $150 pesos). Los álbumes, por su lado, se ofrecen entre $3.000 y $3.500 pesos, y la figurita de Messi está valuada en unos $8.500 pesos.

Se verá que nace de este diálogo en el que intercedió el Gobierno, pero la realidad es que el valor de este producto ya parece estar fuera de las manos.

