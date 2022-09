Qué mal la va a pasar Miguel Ángel Pesce...

Miguel Ángel Pesce, Mercedes Marcó del Pont, Vilma Ibarra y Martín Lousteau fueron jóvenes no peronistas que Alberto Fernández acercó al gobierno de Néstor Kirchner, que aún no era Frente para la Victoria porque Kirchner no se había divorciado aún de Eduardo Duhalde, con cuya fallida campaña electoral había colaborado quien era jefe del Gabinete de Ministros de la Nación.