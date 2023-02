Miguel Pichetto alertó: "JXC está en dificultades"

Ahora, te digo algo: hay que tener una mirada de cara a la transición. Alberto Fernández no fue un demócrata tampoco. Cuando perdimos las primarias 2019, él dijo que el dólar tenía que estar a $60 cuando estaba en $40. Perdimos las primarias y pasó de un planazo de $20 a $40 y el candidato que tenía altas chances de ser el presidente que ejercería el poder en adelante dijo $60 Ahora, te digo algo: hay que tener una mirada de cara a la transición. Alberto Fernández no fue un demócrata tampoco. Cuando perdimos las primarias 2019, él dijo que el dólar tenía que estar a $60 cuando estaba en $40. Perdimos las primarias y pasó de un planazo de $20 a $40 y el candidato que tenía altas chances de ser el presidente que ejercería el poder en adelante dijo $60

Acá, las transiciones no cuentan en la Argentina. Eso es peligroso también. En algún momento tiene que haber un diálogo porque yo no creo que 'cuanto peor, mejor' y tampoco puede pasar que este gobierno, con tal de zafar, puede hacer cualquier cosa Acá, las transiciones no cuentan en la Argentina. Eso es peligroso también. En algún momento tiene que haber un diálogo porque yo no creo que 'cuanto peor, mejor' y tampoco puede pasar que este gobierno, con tal de zafar, puede hacer cualquier cosa

Quizá, no hubiera puesto 'bomba' en el documento de Juntos por el Cambio. No lo redacté pero estuve ahí y escuché a los economistas. Lo que plantearon es que hay que tener cuidado con lo que el gobierno hace porque están dejando problemas que lógicamente habrá que asumir, pero lo que está pasando es que no hay diálogo en la Argentina. Nosotros tenemos que cuidar de que, por una cuestión de oportunismo político, todo se reformule al 2024 y no se haga nada para ir ordenando las variables de la economía.

Tal vez no ahora pero después de las primarias va a haber que encontrás un espacio para empezar a dialogar la transición".

image.png

Luego de pegarle al papa Francisco por "alejarse del pobrismo ahora que este gobierno quema", el exsenador rionegrino fue consultado por el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa el cristinismo:

Esto no le interesa a la gente pero, ¿sabés qué representa esto? Cuando empezó el tema del juicio a la Corte Suprema, el 2 de enero, el dólar estaba a $340. Hoy está en $385. ¡Se paga en el supermercado! La inestabilidad, la pérdida de confianza, se paga en el supermercado Esto no le interesa a la gente pero, ¿sabés qué representa esto? Cuando empezó el tema del juicio a la Corte Suprema, el 2 de enero, el dólar estaba a $340. Hoy está en $385. ¡Se paga en el supermercado! La inestabilidad, la pérdida de confianza, se paga en el supermercado

"El juicio a la Corte tiene repercusión negativa en los mercados financieros, en los organismos internacionales, en el Fondo Monetario, en Estados Unidos, en los países democráticos serios y lo pagás en la pérdida de confianza económica", cerró.

Fuentes importantes afirmaron a Urgente24 lo siguiente: “Lo de Gerardo Morales va a ser un acto más cualitativo que cuantitativo. Se va a hacer los primeros días de marzo, aunque no hay fecha exacta. Tampoco se sabe si será en CABA o en la Plata. Aunque será el lanzamiento oficial. De esa manera ya empezaría la campaña en todo el país para ver si Morales lo consigue".

El Comité de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Nación de la Unión Cívica Radical, están planificando el lanzamiento a la precandidatura presidencial de Gerardo Morales El Comité de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Nación de la Unión Cívica Radical, están planificando el lanzamiento a la precandidatura presidencial de Gerardo Morales

A todo esto, vale destacar que, anteriormente, Gerardo Morales había confirmado lo siguiente:

A fines de febrero o principios de marzo me voy a estar presentando porque voy a ser candidato a presidente. Me gusta el clima y la energía que hay de la construcción de un proyecto para que gobierne una coalición con un programa común A fines de febrero o principios de marzo me voy a estar presentando porque voy a ser candidato a presidente. Me gusta el clima y la energía que hay de la construcción de un proyecto para que gobierne una coalición con un programa común

En la vereda del Frente de Todos, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner mandó a filtrar que el 24 de marzo será un acto bisagra para el oficialismo porque allí dará su idea sobre cómo se deberá atravesar el proceso electoral y La Cámpora espera que esta vez nombre a algún dirigente, como el caso del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, aunque no está claro si será ungido desde el escenario.

Más contenido en Urgente24

Pesca ilegal: Sindicatos piden atender a la "armada" china

Suspenso e interna en América TV por Marcelo Tinelli, gastador compulsivo

El INAI no puede dar Cerro Ventana al Pueblo Mapuche: CSJN

Ojo encuestadores: ¿A quién comería votos Fernando Burlando?

Santiago Cúneo disparó contra el Gobierno: "Con Fernando y Lucio Dupuy taparon todo"