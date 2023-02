La Pampa: PRO busca revancha y la UCR confía en su poroteo

El PRO quiere revertir la dura derrota que sufrió en 2019 cuando llevó como candidato al favorito exfutbolista Carlos Mac Allister ante el radical Daniel Kroneberger.

Tras la sorpresa de 2019, en la provincia nadie se arriesga a augurar un resultado.

Según el portal El Diario de La Pampa, el PRO de Maquieyra aspira a sacar una diferencia clara en General Pico, su bastión. Por su parte, el radicalismo confía en compensar esa pérdida con una victoria en Santa Rosa y otros puntos donde confía en imponerse.

Pero los radicales juegan una carta importante en General Pico: hay tres colectoras por la Intendencia que se unifican en la candidatura a la Gobernación de Berhongaray, con lo cual podría sumar esos votos.

Sondeo

Con un panorama electoral muy difícil de descifrar porque el voto es voluntario y los afiliados a un partido no pueden participar en la interna de otro, desde el radicalismo tienen una encuesta de Prosumia que da ganador de la primaria a Berhongaray con el 48,3% frente a Maquieyra que lograría un 39,1%.

Cierres

En los cierres de campaña, este jueves (9/2) Martín Maquieyra manifestó: “Los pampeanos necesitamos representantes que vayan hacia adelante, que quieran una provincia que progrese. Hoy estamos estancados, los jóvenes se van porque no tienen oportunidades y nuestros chicos no aprenden en las escuelas porque el estado no acompaña a los docentes. El pampeano necesita urgente un cambio y este domingo nos van a acompañar para recuperar la provincia”.

image.png Martín Maquieyra cuando fue visitado por María Eugenia Vidal.

Las propuestas de Maquieyra incluyen crear un observatorio de calidad educativa para mejorar los índices en educación y herramientas para los docentes, darle más oportunidades a los jóvenes permitiendo, por ejemplo, que una pyme que contrata jóvenes tenga menos cargas impositiva, y descentralizar la salud para que llegue a todos los rincones de la provincia.

“Les pedimos a los pampeanos que nos acompañen este domingo para dar el primer paso que nos permitirá competir y ganarle al kirchnerismo en Mayo y así cambiar la provincia de una vez por todas”, finalizó Maquieyra.

Por su parte, Martín Berhongaray, hizo una última recorrida por Santa Rosa junto con Gerardo Morales y Martín Lousteau.

"Este es un proceso corto, un poco más de un mes, pero estamos trabajando de manera denodada, visitando cada una de las localidades. Allí tenemos una ventaja, hemos estado en esas localidades antes de los procesos electorales. Conocemos y nos conocen, hemos trabajado sobre cada una de sus necesidades", dijo Berhongaray en una entrevista con El Diario.

El actual diputado nacional se definió como "un pampeano que tiene resultados para mostrar. Fui el legislador que más proyectos presentó y al que más leyes le aprobaron, todos los años de mi gestión".

Y aclaró que "no podría haber conseguido estas leyes sin el acompañamiento de los demás diputados porque uno tiene que tener la capacidad incansable de lograr los consensos".

