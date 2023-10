Córdoba: Tras muerte digna, reclaman por la eutanasia

Un ejemplo de ello es Adriana Stagnaro, una mujer de 70 años y paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), quién en las últimas horas reclamó públicamente la práctica de la eutanasia para sí misma desde Córdoba. “Yo quiero morir porque mi vida es muy indigna desde la mañana que me despierto hasta la noche que me acuesto. Y ojo, que no estoy depresiva”, dijo en una entrevista a Noticiero Doce.