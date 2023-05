Muerte tabú: Por qué nos cuesta tanto hablar de ella

El 80% de las personas quieren morir en sus casas pero solo un 20% lo logra. Esto se debe a que la mayoría no lo comunica. Le tenemos tanto rechazo a este tema que la gente termina muriendo en hospitales o clínicas. Y la terapia intensiva no es un lugar para morir El 80% de las personas quieren morir en sus casas pero solo un 20% lo logra. Esto se debe a que la mayoría no lo comunica. Le tenemos tanto rechazo a este tema que la gente termina muriendo en hospitales o clínicas. Y la terapia intensiva no es un lugar para morir