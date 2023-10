Otra de Patricia Bullrich: Desconectó inhibidores en cárceles

Aparentemente el penal de Piñero (Departamento Rosario, Unidad Penitenciaria N°11, ubicada entre las rutas provinciales N°12 y 14) había desconectado sus inhibidores porque la empresa Claro se había quejado al Enacom que impedían la recepción de llamadas en celulares de la zona.

Días después, Cococcioni volvió a la carga, y dijo: “Yo valoro la iniciativa del legislador Angelini (del PRO). Ahora, nosotros pedimos que la Nación no nos perjudique. No se olviden que Santa Fe mantiene a más de 300 presos federales por los cuales no se nos pagó ni un centavo desde hace 8 años. Y no se olviden que la semana pasada un integrante de Los Monos, alojado en un cárcel de Neuquén, agarró un teléfono y amenazó a un juez de Rosario”.

Boletín Oficial

El lunes 20/05/2019 en el Boletín Oficial fue publicada una resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la presidenta del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), Silvana Giudici, prohibiendo el uso de equipos inhibidores o bloqueadores de señales radioeléctricas, "que muchas veces afectan las comunicaciones y atentan contra la seguridad de la ciudadanía".

En la disposición se prohibió el uso de dispositivos o sistemas de radio que impidan, interrumpan, estorben, entorpezcan o causen interferencias en la interconexión radioeléctrica entre dos o más estaciones (fijas o móviles), imposibilitando el cursado de llamadas, la transferencia de datos u otro tipo de información.

"En caso de que se compruebe que aún bajo las condiciones autorizadas se causa afectación a redes de comunicaciones en área exterior de la ubicación fija confinada de interés, se deberá apagar el equipo inhibidor, el que no podrá ser puesto nuevamente en funcionamiento hasta que se realicen los ajustes necesarios para eliminar la afectación."

¿Y ahora ella quiere grabar los diálogos entre abogados y detenidos? Curioso cambio de percepción en la presidenciable sin explicar qué sucedió, entonces, con su prohibición de cuando era ministra de Seguridad de la Nación.

