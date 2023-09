Córdoba bajo amenaza del sindicalista "quilombero"

Llaryora Passerini P.jpg Córdoba: Llaryora, Passerini y un último dolor de cabeza.

No obstante, eso no habría sucedido, lo que gatilló toda la vehemencia de Daniele. “Para eso no hay otra cosa que quilombo, no entienden otra cosa. Y a eso hay que hacerlo y para eso tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Los estamos esperando para pelear con ellos. Todas las consecuencias que vengan serán responsabilidad de Llaryora y de su equipo”, aseveró, rozando la ilegalidad en su discurso.

En ese sentido, Daniele ya bordeó la incitación a la violencia en otras oportunidades. Durante la gestión de Ramón Mestre en 2017, el sindicalista fue denunciado y absuelto por la Justicia en el marco de una causa por incitación a la violencia colectiva.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fleoguevara80%2Fstatus%2F1702321554921828720&partner=&hide_thread=false #URGENTE "vamos a salir a hacer quilombo" Ruben Daniele acaba de anticipar que se viene un conflicto largo de varios meses en la municipalidad enojado con la gestión de Martin Llaryora "les quedan meses nos van a tener que aguantar" hay trabajo a reglamento. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/tHhv1SQ4Js — Leonardo Guevara (@leoguevara80) September 14, 2023

“Sepan que vamos para allá. Están a tiempo de revisar toda la política que han aplicado con los empleados municipales. Están a tiempo de rectificarse y sino están a tiempo por las buenas van a tener que estar a tiempo por las malas”, advirtió. Más allá de su discurso, bajo su mandato sindical Córdoba registró las peores batallas sindicales en la vía pública contra la Policía.

Con ese antecedente, Martín Llaryora tendrá que lidiar sobre el cierre de su estancia como intendente para hacer un traspaso ordenado a su candidato Daniel Passerini. Aunque ahora, como gobernador electo, el sindicalista Daniele se estaría enfrentando a una esfera superior de poder como nunca antes.

