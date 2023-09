No tengo la garantía de que nos va a ir bien. Nosotros venimos a laburar decente y profesionalmente. No sé cómo nos va a ir. Sé que con dolarización y motosierra chocamos. Por eso quiero alertar y eso no es política. Me importa un carajo. Renuncio antes de asumir. Yo no sé cómo nos va a ir pero con dolarización y motosierra chocás y ahí se van a ir en banda No tengo la garantía de que nos va a ir bien. Nosotros venimos a laburar decente y profesionalmente. No sé cómo nos va a ir. Sé que con dolarización y motosierra chocamos. Por eso quiero alertar y eso no es política. Me importa un carajo. Renuncio antes de asumir. Yo no sé cómo nos va a ir pero con dolarización y motosierra chocás y ahí se van a ir en banda