Las camionetas aceleran el doble que en 2021 (en pesos)

amarok.jpg Las camionetas ya valen doble

Volkswagen, por ejemplo, ya publicó dos listas de precios en lo que va de julio, fruto de la corrida cambiaria y la incertidumbre económica. Muchos en el mercado especulan con una posible devaluación no tan lejana, por lo que retienen las ventas.

Hace tan solo un año, prácticamente ningún modelo de estos vehículos rompió la barrera de los $6 millones de pesos. El dato habla a las claras de una distorsión completa del valor de las camionetas en poco más de 12 meses.

Actualmente, la más cara de las camionetas que se comercializan en Argentina es la Volkswagen Amarok V6 258cv Black Style AT 4Motion por $12.274.450 pesos. A esta le siguen su versión Amarok V6 258cv Extreme AT 4Motion, por $12.214.250 pesos y la Toyota Hilux GR Sport III, por $11.643.000 pesos.

Luego vienen la Nissan Frontier Pro4X AT 4x4 ($10.816.700 pesos), la Ford Ranger Limited AT 4x4 (10.606.000 pesos), la Nissan Frontier Platinum AT 4x4 ($10.573.500 pesos), la Toyota Hilux 2.8 TDi SRX AT 4x4 ($10.446.000 pesos), Renault Alaskan Iconic AT 4x4 ($10.193.200 pesos), y la Volkswagen Amarok 2.0 TDi 180cv Highline AT 4Motion ($9.621.300 pesos). Todo esos precios son los listados por las marcas, aunque se sabe que en los concesionarios suele haber retoques que no deberían suceder.

Así las cosas, el mercado de las camionetas en Argentina se volvió aún más inaccesible de lo que ya era tiempo atrás.

