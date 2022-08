IVA 0% en Uruguay para argentinos: Plazos, devolución y rubros

La investidura del principal mandatario viene corroída en el último mes de agosto por haber incumplido su promesa electoral de no aumentar la edad jubilatoria y por haber tenido que desmentir haberle facilitado un pasaporte al narco Sebastián Marset, quien fue el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

En medio de este escenario, el Gobierno uruguayo continúa tomando decisiones de otra índole y los encargados de la cartera de turismo anunciaron que el país exonerará del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los turistas extranjeros en los rubros de gastronomía, alquiler de vehículos y catering para fiestas en una medida que irá del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

En el sitio oficial del Estado, divulgaron cómo se implementaría la medida:

Beneficio válido para extranjeros presentando documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA, por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución.

Habrá una devolución impositiva del 10,5% en los alquileres de inmuebles con fines turísticos.

https://twitter.com/Uruguay_Natural/status/1562184021710438400 Ministro @Tabareviera y Subcretario @MonzeglioRemo anunciaron tras reunirse con el Pte @LuisLacallePou que se extienden los beneficios para NO RESIDENTES a partir del 1 de setiembre. pic.twitter.com/nimeAGrMFB — Uruguay Natural (@Uruguay_Natural) August 23, 2022

Además, ya no se pedirá la declaración jurada que se instauró por la pandemia de Covid-19 como requisito para ingresar al país porque es un papel que "prácticamente ningún país pide", según Viera.

Sin embargo, se seguirá pidiendo como requisito para el ingreso a Uruguay estar vacunado contra el coronavirus. Igualmente, también podrán ingresar las personas que no estén vacunadas, pero deberán presentar un PCR negativo.

Se decidió una reducción del 30% en combustibles para todas las personas que lleguen a Uruguay a través de sus autos particulares y abonen con tarjeta de crédito o débito. La medida incluye a todas las estaciones ubicadas en un radio de 20 Km desde los siguientes puestos de paso de frontera, con la República Argentina: Fray Bentos – Puerto Unzué, Paysandú – Colón, Salto – Concordia; con la República Federativa del Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

