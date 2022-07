Luis Lacalle Pou, el más vivo: China, TLC y ¿por qué no USA?

lacalle pou.jpg Luis Lacalle Pou: Con o sin TLC tiene una 'ventaja de oportunidad' abierta.

China

Un TLC con China no se resuelve mañana ni pasado mañana. Hoy día es una excelente noticia. Sí le concede aquí y ahora a Lacalle Pou un tema en agenda ante la opinión pública, empresarios y sindicalistas, aliados y adversarios, consumidores y oferentes. En especial, obtiene una herramienta para intentar saltar la valla más difícil de la economía rioplatense: ganar competitividad en la Aldea Global, ventaja que no surja de la depreciación del tipo de cambio. La crisis de las economías medianas consiste en cómo lograr precio y calidad para ganar nuevos mercados y dar el salto productivo.

Luego, Lacalle Pou tiene una estrategia posible -o, al menos, una táctica- frente a los 'grandotes' del Mercosur para debatir 'de igual a igual', algo que casi nunca ha sucedido. Y lo consigue cuando Uruguay tiene la presidencia 'pro-témpore' del mercado común en dificultades.

Por si faltara algo, Lacalle Pou tiene ahora un ruidoso llamador para USA, que es quien debe / debería estar golpeando a la puerta en Montevideo porque su idea de levantar barreras a China en América Latina aparece cuestionada por el país más confiable de Sudamérica. Ni hablar si su aliado, Abdo Benítez y su candidato Hugo Velázquez, tan poco carismático, pierden las elecciones en Paraguay.

No se negocia con USA desde la debilidad, y menos con el rifirrafe que resulta la Administración Joe Biden, que bien puede perder los comicios de mitad de término e ingresar a una 'Dimensión Desconocida' de 2 años.

Las noticias

Para fortalecer estas posibilidades / especulaciones / poder de presión, pasó por Montevideo el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, en una gira regional que luego lo llevó a la Argentina aunque con mucha menos visibilidad y nula expectativa. La agenda es bien diferente. En Uruguay el mensaje de Cai fue ratificar el interés de Xi Jinping en el proyecto de Tratado de Libre Comercio (TLC), aprobado ya el estudio de factibilidad.

En Ciudad de Buenos Aires hoy martes 26/07 recibe a un grupo de académicos y diplomáticos del Grupo de Trabajo China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Cai está en una gira por la región que comprende Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay.

Sin duda, un mensaje consistente a los 3 socios del Mercosur, por si creyeron que lo de Uruguay es una broma tipo Milan Kundera.

Las autoridades chinas fueron informadas por su sede diplomática local que las negociaciones no cuentan con un respaldo absoluto de la coalición gobernante.

Tanto en Cabildo Abierto como en el Partido Colorado hay prevenciones y desconfianzas a cualquier decisión geopolítica compleja en la renovada Guerra de Civilizaciones y por ese motivo enarbolaron la bandera de la defensa del Mercosur tal como está, aunque no sirva para mucho.

tlc china uruguay.jpg Francisco Bustillo y Cai Wei, luego de la conferencia en Torre Ejecutiva.

Lamentable la visión tan corta de ambas fuerzas partidarias en la coyuntura hemisférica. Evidentemente desconocen el concepto de 'geoestrategia'. Parece que después del 'balero' no han logrado aprender otro juego.

De todos modos, Francisco Bustillo envió un mensaje a la interna de la coalición: “Nosotros vamos a seguir negociando pero en algún momento el resto de los países miembros del Mercosur se van a sumar en esas negociaciones”. Según él, el propio Alberto Fernández mostró interés por dar en el futuro un paso similar.

Entonces Cai le concedió un guiño:

China está dispuesta a negociar y suscribir un TLC con todos los países interesados. China está abierta a la cooperación tanto con el Mercosur en conjunto como con el país miembro en particular. Nuestra premisa es la no interferencia en los asuntos internos del Mercosur: igual que Uruguay, Brasil y Argentina también son buenos amigos de China. Esperamos que las partes del Mercosur puedan negociar de manera amistosa entre sí a fin de crear un mejor entorno para la cooperación de libre comercio chino-uruguaya. China está dispuesta a negociar y suscribir un TLC con todos los países interesados. China está abierta a la cooperación tanto con el Mercosur en conjunto como con el país miembro en particular. Nuestra premisa es la no interferencia en los asuntos internos del Mercosur: igual que Uruguay, Brasil y Argentina también son buenos amigos de China. Esperamos que las partes del Mercosur puedan negociar de manera amistosa entre sí a fin de crear un mejor entorno para la cooperación de libre comercio chino-uruguaya.

(Paraguay no fue mencionado porque arrastra un pasado con Taiwán).

El comunicado de la Cancillería uruguaya afirmó:

“Ambos jerarcas se mostraron muy satisfechos con el nivel ya alcanzado en el comercio bilateral y confiados en que se cuenta con muy amplio espacio para que su alza continúe”, se agregó por parte de la cancillería uruguaya. El comunicado finaliza con la información sobre que Cai Wei comunicó que “apenas superada” la pandemia en China “esperan recibir” al ministro Francisco Bustillo, “como preparatoria” de una visita posterior “que prevé realizar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou”.

Cai y Bustillo también estuvieron con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

El jefe negociador designado por Uruguay es Fernando López Fabregat, jefe del gabinete del canciller.

Final

Difícil situación para el opositor Frente Amplio porque cuando fue gobierno, intentó acuerdos comerciales con China. Es cierto que José Mujica dijo en cierto momento que él quería "algo sencillo", y que le parecía muy ampuloso llamarlo "TLC". Pero, en concreto, el Frente fue a Beijing antes que cualquiera.

Su línea de ataque retrocedió ahora, entonces, a solicitar conocer el estudio de factibilidad entre Uruguay y , ya que “los TLC no son malos ni buenos en sí mismos, lo que hay que analizar son las potenciales oportunidades que se le pueden generar al país con un tratado de esa naturaleza y cuáles son los riesgos”.

Pero, más allá de que Luis Almagro demostró que un socialista del Frente puede terminar afincado entre Washington DC y Fort Langley, no todos son iguales. Y algunos no renunciaron a los sueños de un Uruguay más ambicioso.

