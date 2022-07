Hermosas las fotos con el FMI, pero el dólar blue no va más

Esto hace aún más largos y traumáticos los 15 meses de gestión que quedan hasta el 10 de diciembre de 2023, si es que no se adelantan las elecciones como pretenden muchos incluso dentro del oficialismo.

El punto es que el FMI lanzó un tuit explosivo para la política interna de la Argentina mientras los medios corrían para subir la foto entre Georgieva y Batakis.

Se trata de un PDF sobre una reunión de Directorio de 2019 en la que se discutió sobre Prácticas de Monedas Múltiples (MCP, por sus siglas en inglés).

image.png

Qué son las MCP

Al limitar las circunstancias en las que los miembros del Fondo pueden introducir y mantener tipos de cambio múltiples, la política de MCP tiene como objetivo promover arreglos cambiarios ordenados y un sistema estable de tipos de cambio. Como una de las disposiciones originales del Convenio Constitutivo del Fondo, la prohibición de los MCP era parte de un esfuerzo mayor para eliminar las restricciones a los pagos y transferencias internacionales actuales en la era de la posguerra, así como las prácticas distorsionadoras anteriores.

Los MCP pueden surgir de transacciones de intercambio. Un MCP ocurre si la acción de las autoridades de un miembro da como resultado una transacción de cambio en el territorio del miembro que se lleva a cabo con un margen de tipo de cambio que no refleja las realidades comerciales normales. Para las transacciones al contado, la política actual establece un diferencial permisible uniforme de hasta el 2 por ciento para todos los países; para las transacciones que no son al contado, el diferencial permisible no se cuantifica, pero no debe exceder los costos y riesgos comerciales normales de la transacción en comparación con las transacciones al contado. Con el tiempo, el alcance de la política se ha ampliado para capturar no solo las acciones que dan lugar a diferenciales reales de tipo de cambio en el acceso a los umbrales permisibles, sino también aquellas que tienen el potencial de hacerlo.

Reforma de las MCP

Según la política actual, los miembros del Fondo tienen prohibido participar en MCP, a menos que se mantengan bajo los arreglos transitorios del Artículo XIV al ingresar al Fondo o sean aprobados temporalmente por la Junta Ejecutiva del Fondo. Dicha aprobación es por períodos de 12 meses y se puede otorgar cuando el MCP se mantiene por razones de balanza de pagos (BOP) o no BOP.

El punto es que ahora se está planteando reformar esta política permisiva, pegando de lleno en la estupidez argenta de tener todas las semanas un nuevo tipo de cambio por cepos que no funcionan y solo vacían las arcas del BCRA.

Puntos importantes del documento en los que Batakis, Pesce y los Fernández deberían trabajar:

Los directores expresaron su firme apoyo a tres propuestas clave de reforma: (i) adoptar una definición más clara de acción oficial; (ii) eliminar la potencialidad; y (iii) establecer el margen permisible de acuerdo con una norma basada en el mercado que refleje las circunstancias del país, con una tolerancia de margen fija para evitar capturar desviaciones menores. Los directores acordaron que el enfoque de la acción oficial debe estar en las acciones de las autoridades que segmentan el mercado de divisas, lo que lleva a tipos de cambio diferenciados disponibles solo para participantes o transacciones seleccionados. En consecuencia, ciertas prácticas actualmente capturadas por la política de MCP (mercados paralelos ilegales, subastas de divisas que se ajustan a las mejores prácticas y el uso de tipos de cambio oficiales basados en los tipos de cambio de mercado del día anterior) deben excluirse del ámbito de la política. Varios directores destacaron que la eliminación de los mercados paralelos ilegales del análisis del MCP debe complementarse con esfuerzos razonables por parte de las autoridades de los países para eliminar dichos mercados y un mayor énfasis en las restricciones cambiarias en la supervisión del Fondo. Los directores acordaron eliminar la potencialidad. Actualmente, los MCP pueden surgir de una acción oficial que podría conducir a diferenciales no permitidos. Los directores respaldaron la propuesta de poner fin a esta práctica: solo surgiría un MCP si la acción oficial da como resultado un diferencial real que excede el margen permitido. Los directores acordaron establecer el margen permisible de acuerdo con una norma basada en el mercado específica de cada país. Un diferencial de más del 2 por ciento entre las tasas de compra y venta para transacciones al contado actualmente da lugar a un MCP. Los directores acordaron reemplazar esta regla por una norma basada en el mercado (el rango entre los tipos de cambio más altos y más bajos del día en el mercado mayorista), con un margen de tolerancia de 2 por ciento para evitar capturar desviaciones menores. Los directores apoyaron la propuesta de tratar los contratos no spot transacciones de manera análoga, señalando la necesidad de mayor refinamiento y orientación a medida que se gana experiencia con la aplicación de la metodología a transacciones no al contado.

Más contenido en Urgente24

Y allí va otro más: Riquelme echó a un jugador de Boca

"La reunión entre Alberto Fernández y CFK terminó mal"

Finde de furia y sospechas en Flybondi

Messi se calentó con Sergio Ramos y casi se van a las manos

Los 6 destinos baratos de Europa para aprovechar ya el 1 a 1