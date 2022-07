Messi se calentó con Sergio Ramos y casi se van a las manos

MESSISERGIORAMOSCRUCEPSGFOTO1.jpg Lionel Messi se cruzó fuerte con Sergio Ramos luego de que éste le aplicara una plancha al argentino en una práctica del PSG y casi se van a las manos. (Foto: Gentileza: TNT Sports)

A pesar de que no se logra entender qué dijo el argentino, se puede notar que la patada del ex Real Madrid no le gustó nada. Un pequeño flashback de lo que fueron decenas de superclásicos de España entre el Barcelona y el Merengue.