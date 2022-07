Enacom demagogo contra Netflix: "Perjudica al usuario"

image.png Catálogo de Netflix.

En su diálogo con Crónica TV, el funcionario de Enacom sostuvo: "Con este tema no somos un ente regulador porque las leyes vigentes no regulan las plataformas audiovisuales, nosotros regulamos Internet pero no lo que va adentro. Pero eso no quiere decir que no avancemos en ninguna medida".