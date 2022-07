Que Danilo Astori no politice el TLC de Uruguay con China

Sin embargo, en Uruguay, Danilo Astori, ex ministro de Economía por el Frente Amplio y ex vicepresidente de la República, se rasgó las vestiduras y afirmó: “Tal como están las cosas y como se han hecho, Uruguay no podría hacer un acuerdo de libre comercio con China sin romper con el Mercosur. La ruptura con el Mercosur es lo peor que puede hacer Uruguay en materia de inserción comercial”.