Joe Biden cancela US$ 10.000 por préstamo estudiantil

En USA, las familias solicitan asistencia al Estado para pagar la universidad de los hijos. Y la deuda la deben pagar tras el egreso. En muchos casos, el pasivo es elevado en proporción a los ingresos del deudor. El plan anunciado el miércoles 24/08 por Joe Biden incluye cancelar US$ 10.000 de la deuda estudiantil a cualquier persona que gane menos de US$ 125.000 o parejas que ganen menos de US$ 250.000 al año. Quienes recibieron las Becas Pell, que se otorgan a quienes tienen una necesidad financiera particular, calificarán para una condonación de US$ 20.000 si ganan menos de US$ 125.000 al año.