Donald Trump en escena: Joe Biden copia a la Argentina

La Sra. Cheney es conservadora en cualquier medida y tiene el coraje de sus convicciones. Un partido que no puede tolerar que Cheney y otros voten según su conciencia después del saqueo del Capitolio por parte de una mafia inspirada en Trump está reduciendo su atractivo político y moral. Ella representa a un número nada despreciable de votantes republicanos que no soportan a Trump.