"Twitter Star": el hijo de Sergio Massa es furor en redes

En su perfil de Twitter advierte: "si tenes ganas de putear por política, a mí no me rompas las pelotas. Esto es todo jodiendo, no soy twittero, soy medio boludo nomas".

A su vez, escribió algunas publicaciones con humor respecto a la asunción de su padre como superministro:

“Sergio Massa ministro de economía, desarrollo productivo, agricultura, 2 de carne, 4 de choclo, 1 de carne”, escribió.

Y en esa misma línea, el hijo de Massa retuiteó algunos tuits que ironizaban con el nombramiento del líder del Frente Renovador: “STM hoy reúne un consenso galáctico que va desde Moria a la TPR, pasando por la Embajada y la BRESH, es el momento de la película donde independientemente de cuanto se odian los personajes todos se juntan a rezar por que la nave de Will Smith atraviese el escudo alienígena”.

Pero además de sus graciosos tuits y retuits, el joven no se queda callado y responde a las agresiones. Por ejemplo, en los últimos días se lo señaló en Twitter por supuestamente "trabajar en el Estado" y se lo tildó de "parásito", a lo que el menor respondió tajante:

“Para nada. Laburo para el club que amo, de lo que sea que pueda ayudar, con tan poca experiencia y edad y me dedico estudiar para algún día ser alguien y no putear gente por Twitter, jajaja ”, sentenció.

A su vez, y ante el furor que generó en las redes sociales, el hijo de Massa fue consultado sobre su relación con Moria Casan como "abuela" y también le pidieron que contara si Sergio Massa se creía "un jedi" por haber tirado una botella de plástico con la mente en un video que se volvió viral hace algunos años cuando era diputado.

“Contanos qué tal es Moría de abuela”, le piden. Su respuesta llega dos horas después: “Muy divertida, es literalmente LA ONE”.

“Tu viejo es consciente de que la gente cree que es un jedi por haber tirado una botella de plástico con la mente. Por favor decime que sí”. A lo que el joven contestó: “Ayer lo agarre viendo ese video, jajaja”.

Otra pregunta que le hicieron fue: “Qué recordás de la campaña de tu viejo del tajaí?. Qué risa!!”, le preguntan. “Que por el spot ese me pegaron terrible boludeo en el colegio”, contestó.

https://twitter.com/totomassa_/status/1554580935441629185 Jajajajajajajaja pero porque tendriamos que emocionarnos? Al reves, yo me rei de que mi vieja estaba llorando, miren lo que dicen jajaajjajajajaja https://t.co/6YXgcamCPj — Tomas Massa (@totomassa_) August 2, 2022

https://twitter.com/totomassa_/status/1554542484503535617 Que bien que tocó el himno este muchacho https://t.co/9Ri4mO5PlR — Tomas Massa (@totomassa_) August 2, 2022