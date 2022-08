Lacalle Pou reconoce que incumple promesa preelectoral

Y embistió contra el PIT-CNT:

Hace 15 años están mirando para el costado, no han propuesto nada. Hace 15 años que se dice que hay que arreglar el sistema de jubilación, agarran la pelota y, ¡pum! La patean para arriba, para adelante y que otro la corra. Sólo han generado más déficit con la última reforma que se hizo. A mí me prestaron ahora la pelota, entonces, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo, la pateo para adelante para el próximo gobierno? ¿Les voy a dejar esta bomba a nuestros hijos, nietos? Hay que hacerlo. ¿Cuál es el costo político? Yo espero estar vivo dentro de 30, 40 años y que no me señalen diciendo que estoy desfinanciando el sistema.

¿El proyecto es de la coalición de gobierno o del Presidente? (Bah, en verdad lo escribió Rodolfo Saldain pero ¿por pedido de quién?).

Lacalle Pou dijo que, por ahora, es suyo pero sus socios tienen previsto plantear modificaciones al anteproyecto.

Datos

La web La Diaria presenció un debate sobre el tema entre Álvaro Forteza, economista integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) vinculado al Partido Independiente; Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve); y Fernando Filgueira, sociólogo, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay, con 3 datos relevantes:

El denominado gasto previsional, que incluye el monto que destina el Estado a pagar las jubilaciones –del Banco de Previsión Social (BPS) y las cajas estatales, militar y policial–, sin reforma llegaría en 2060 a 12 puntos del PIB, mientras que realizando los cambios se atenúa del 10% actual a 9% del PIB, en una proyección a 50 años.

En cuanto al déficit de la seguridad social, que es el dinero que debe aportar Rentas Generales para cubrir los pagos del BPS y las dos cajas estatales, sin reforma se llegaría a 2% en 2030 y más de 4,5% del Producto en 2069, mientras que el anteproyecto propone cambios con los que el déficit queda por debajo de 1,5% en 2069.

Uruguay tiene un gasto público en lo previsional muy elevado para las características del país, con falta de recursos para la primera infancia, sector de la población en el que hay 10 veces más pobreza que entre los adultos mayores.

Oposición

El exvicepresidente y ex ministro de Economía por el Frente Amplio, Danilo Astori, reconoció que durante el último gobierno del FA manifestó que el país “necesitaba una transformación estructural en lo que llamamos seguridad social”, que es “bastante más” que circunscribirlo a las jubilaciones, y celebró “la actitud del Presidente, que es positiva, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país”.

Foto Danilo Astori 2.jpg Danilo Astori quiere conocer cuál es la opinión del Gobierno sobre la reforma previsional, no sólo la del Presidente.

Para Astori, el tema

es una “cuestión de Estado” y

es “imposible que sea encarada por un solo partido”.

Por ese motivo, consideró muy positivo que Lacalle Pou visitara la sede del FA para entregar el anteproyecto. Pero... “El Presidente llevó su proyecto, su convicción. Sin embargo, no sabemos qué piensa el resto del gobierno, es más, sospechamos que puede haber alguna diferencia, alguna discusión que es necesario laudar antes”, afirmó Astori.

Sobre esto apuntó que hay algunas discrepancias planteadas por el partido de derecha que integra la coalición en el poder, Cabildo Abierto, lo que indicaría de antemano que “el proyecto del Presidente no es un proyecto del gobierno”.

Tampoco se conoce la postura del Partido Colorado, por lo que “es muy difícil iniciar la discusión de un proyecto sobre el que no se sabe qué va a sostener el propio gobierno, y eso es lo que está pasando ahora”.

Astori subrayó: “Es muy difícil discutir sin saber cuál es la posición del gobierno, entre otras cosas, porque en función de la posición del gobierno, los enfoques cambian”.

Para Astori es importante “saber si en el anteproyecto se han tenido en cuenta propuestas sobre aspectos relevantes, como la 'tasa de reemplazo', que es la relación entre la pasividad y el salario, si se han tenido en cuenta posibilidades del llamado 'pilar', que tiene que ver con jubilaciones y pensiones mínimas, o diversas alternativas para la edad de retiro, pero creo que eso es lo que tenemos que discutir ahora en el Parlamento”.

Con respecto a elevar la edad de retiro, Astori dijo que “es un tema que tenemos que discutir sabiendo qué piensa el gobierno al respecto, porque no se puede discutir el llamado 'pilar cero' sin saber lo que piensa el gobierno sobre la edad de retiro; y al mismo tiempo sin saber si hay realmente ese pilar cero, que son los complementos de apoyo social a los derechos de los ciudadanos desde el punto de vista del sistema de seguridad social”.

