Floja previa de bonos para lo que espera el nuevo equipo económico

El analista del mercado agropecuario, Salvador di Stéfano, advirtió: " Mientras el mercado tenga la incógnita de cómo se repaga la deuda y no se logra equilibrio presupuestario, los activos financieros seguirán en niveles deprimidos, por eso creemos que acciones y bonos no serán una alternativa exitosa mientras no se explicite un plan económico. El dólar a menos de $300 fue un gran gesto del mercado. Ahora, comienza una nueva etapa. Si no hay resultados concretos, la proa a un dólar de $400 a fin de año es una realidad. Ayer las reservas terminaron en US$ 37.818 millones, poco para la epopeya que se busca alcanzar por parte del gobierno".

"El déficit fiscal es muy alto y la única solución es bajarlo a niveles de 0% para lograr una señal de cambio estructural, algo difícil de realizar en esta coyuntura y menos aún si no hay cambios estructurales a la vista.

El gobierno a través del Banco Central, limita las importaciones a un 5% de lo importado en el año 2021 o 70% de lo importado en el año 2020 cual fuera el menor, esto implica que no habrá crecimiento si no se puede incrementar los insumos básicos que llegan del exterior. Con escaso crecimiento en el año 2022 y 2023, será difícil domar los flujos de pesos y dólares que hoy están negativos y difíciles de revertir".

