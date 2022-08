TyC Sports fue denunciado por discriminación en vivo

Posteriormente, al ver la repetición del partido, el fotoperiodista decidió denunciar a su colega y a la cadena TyC Sports ante el Inadi. “La denuncia es a Bricco y a TyC Sports. Mis amigos me pueden decir ‘gordo’ y lo que quieran. Pero no porque tengan un micrófono están autorizados a hablar despectivamente de alguien. Yo no tengo un micrófono, pero sí sé que profesionalmente he tenido una conducta intachable y jamás le falté el respeto a nadie”, explicó el denunciante.