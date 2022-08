Estas medidas surgen para paliar el ajuste fiscal que también incluirá un congelamiento de la planta del estado para todos los sectores de la administración pública nacional centralizada.

Segmentación energética Cuatro millones de personas renunciaron al subsidio en el gas y la luz.

Malena Galmarini, sobre la quita de subsidios en AySA: "Haremos una segmentación progresiva"

La presidente de AySA y pareja de Sergio Massa, Malena Galmarini, respaldó las medidas tomadas por el ministro de Economía y explicó: "El agua es el servicio público más barato, tiene subsidios del Tesoro nacional y tiene que ir a quienes no pueden pagar; no a todos por igual como sucede ahora. La segmentación implica no tocar -por ahora- el segmento más bajo que es el 70% de usuarios/as del servicio".

En diálogo con Urbana Play, detalló cómo realizarán la segmentación: "Lo haremos progresivamente en los sectores medios y quitaremos el subsidio directamente a los sectores más altos. La manera de hacerlo en AySA será sociogeográfico". Sin embargo, aclaró que se utilizará el mismo registro que se empleó para quitar subsidios en la luz y el gas.

Además, Galmarini precisó "para evitar fantasmas" que "la factura residencial más alta que tiene hoy AySA llega a los $2800 aproximadamente".

En la conferencia de prensa, Sergio Massa precisó:

Se promoverán por DNU regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción y de economía del conocimiento.

En este sentido, le pedirán al Congreso el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la Construcción, a la Bio / Nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz.

Se promete poner en marcha un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones.

Se lanzará una unificación de los programas de crédito en una sola línea, que se llamará Crédito Argentino. Esta línea va a unificar todas las políticas de promoción del crédito para los sectores productivos, PyMES y comercio, programa por un total de $400 mil millones.

Sergio Massa comunicó la convocatoria próxima para licitar el segundo tramo del gasoducto Nestor Kirchner.

Además, avisó que denunciarán irregularidades en las exportaciones e importaciones: "Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición ante la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron un error. Son más de 13.000 operaciones de 700 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro lado y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación con empresas de no más de un año de antigüedad. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar".

Sergio Massa comunicó sus primeras decisiones económicos como encargado del Palacio de Hacienda.

Las medidas de Sergio Massa para fortalecer las reservas del BCRA

Sergio Massa adelantó que no se utilizarán adelantos del Tesoro por lo que resta del 2022 y adelantó cuáles serán las medidas para fortalecer las reservas del BCRA:

Hemos acordado hoy un esquema de adelantos de exportaciones con la cadena de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores, que ingresarán en los próximos días un total de US$5.000 millones que pasarán a engrosar las reservas del BCRA.

que pasarán a engrosar las reservas del BCRA. Estamos avanzando en el desembolso por US$1.200 millones de organismo internacionales por programas vigentes y en estudio. En los próximos días, vamos a firmar con la CAF, un desembolso de US$750 millones .

de organismo internacionales por programas vigentes y en estudio. En los próximos días, vamos a firmar con la CAF, un desembolso de . Estamos evaluando, además, 4 ofertas de RIPO para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana: 3 instituciones internacionales y un fondo soberano, que vamos a estar resolviendo en las próximas semanas, nos han acercado sus propuestas.

Tuvimos hoy una primera reunión con el FMI para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que vengo resaltando.

Sergio Massa convocará a la Mesa de Enlace para "trabajar juntos" en el desarrollo de ese sector "tan potente" que integran los productores argentinos.

Los anuncios de Massa incluyeron un cambio en el Banco Central.

Sergio Massa destacó este miércoles que buscará promover como ministro de Economía la integración al trabajo de los beneficiarios de planes sociales:

Se llevará adelante política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses , poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad.

, poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad. El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la ANSES.

El expresidente de la Cámara de Diputados anunció que el 10 de agosto iban a anunciar el nuevo índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que "ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación".

Hasta junio último, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 36,2%, mientras que los jubilados recibieron un aumento del 29,12% en lo que va de 2022.

Sergio Massa también comunicó que se convocará a entidades empresariales y de trabajadores este jueves para asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado que ganan entre $50.000 y $150.000, que incluye la mejora de las asignaciones familiares.

Se pondrá en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70 mil nuevos programadores.

