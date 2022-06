Lacalle Pou con desaprobación alta pero el FA no festeja

Según Cifra, la aprobación a Lacalle Pou se sostiene más en el interior de Uruguay que en Montevideo, donde el Frente Amplio gobierna. También la aprobación a Lcalle Pou se sostiene entre los electores de ingresos medios/altos y altos/altos.

En marzo 2020, Lacalle Pou comenzó su gestión con una aprobación de 60% y 2 meses después, en el inicio de la pandemia por covid-19, alcanzó a 66%. El dato más bajo hasta ahora había sido el 55% de aprobación en febrero, motivo por el que abundaron las fotografías de Lacalle Pou a pie en Maldonado / Punta del Este, incluso con su mujer, Lorena Ponce de León Núñez, de la que se separó poco después.

En marzo de 2020, Lacalle Pou tenía una desaprobación de 16% y en febrero 2022 llegó a 34% pero ahora subió a 40%.

lacalle pou ponce de leon beatriz argimon.jpg Cuando la imagen positiva de Luis Lacalle Pou tuvo su primer tropiezo ocurrió la campaña en Punta del Este con imágenes con su por entonces mujer, Lorena Ponce de León. Ahora se encuentran separados, ¿cuál será la estrategia ya que está más bajo?

La opositora

Por su lado, la encuestadora Equipos Consultores elaboró un estudio similar pero de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del Frente Amplio, rival de Lacalle Pou.

A un año y medio de haber comenzado su trabajo departamental, 44% de los encuestados aprueba la gestión de Cosse y 29% la desaprueba, mientras que 21% tiene posiciones intermedias y 6% no emitió opinión.

Carolina Cosse bajó 4 puntos en su aprobación respecto del trabajo anterior, en febrero, cuando ella tuvo 48% de aprobación pero tiene un saldo neto favorable: +15.

Ella registró en noviembre de 2021 el punto más bajo en el respaldo del electorado: 41%. En contrapartida, la desaprobación se mantiene estable, sin llegar a superar el 30%.

Entre los votantes del Frente Amplio, Cosse recibe una aprobación de 70%, pero entre los votantes de Lacalle Pou recibe una desaprobación de 58%.

Entre las votantes mujeres, Cosse tiene más aprobación de 51% y desaprobación de 20%.

Entre los hombres, 38% de aprobación contra 37% de desaprobación.

En su análisis, Equipos Consultores recuerda que en las gestiones anteriores del Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo, “la mayor parte del tiempo, a esta altura del período, los intendentes (también) recibían evaluaciones con balance positivo”.

carolina cosse.jpg Carolina Cosse.

Renovación

Pero volvamos al Partido Nacional, apodado 'Blancos': Lacalle Pou no podrá ser reelegido en 2024 ¿cuál es la estrategia? ¿La vicepresidenta, Beatriz Argimón?

El partido en el poder encargó un trabajo de interpretación de 'focus groups' a Equipos Consultores, que presentó sus conclusiones en el hotel Hyatt, con una noticia problemática: el electorado no percibe la individualidad de los integrantes de la coalición gobernante. O sea que ya no diferencia entre el Partido Nacional y sus aliados –Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente–, todo un problema a la hora del comicio porque son compañeros de gestión y pueden consensuar Presidente y vice pero no las listas de legisladores ni de alcaldes municipales.

Sin embargo, otros lo perciben al revés: también podría suceder que electores del Partido Colorado voten sin dramas al Partido Nacional, en este escenario de trasvase.

Aquí aparece un dilema: ¿consolidar la coalición, formalizándola tal como hizo hace tiempo el Frente Amplio, o mantener la travesía coyuntural?

En definitiva: ¿Habrá un documento programático 'Compromiso por el País' versión 2.0 respecto del de 2019? ¿Será un paso adelante respecto de aquel?

Si bien algunos afirman que esto depende de la capacidad de gestión, en los partidos políticos -por eso se llaman partidos políticos- a menudo irrumpen también otros indicadores.

En el Partido Nacional hay quienes destacan la necesidad de liderar la renovación dirigencial, promoviendo a dirigentes jóvenes. La Juventud 'blanca' va a elecciones de líderes en octubre.

El Partido Nacional afirma que Equipos Consultores dice que el universo consultado lo vincula con 'lo joven', que ellos relacionan con el centro del arco político, ya que la derecha la ocupa su socio Cabildo Abierto, cuyos simpatizantes tendrían un promedio de edad no juvenil.

¿Será cierto? En verdad, esto depende de la edad y las propuestas de los referentes. Sucede en la Argentina con la irrupción de Javier Milei.

