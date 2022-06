Lo que faltaba: Ahora Nicolás Dujovne da cátedra

image.png Martín Guzmán.

Por otor lado, Nicolás Dujovne destacó la labor del Gobierno de Mauricio Macri y responsabilizó a la administración de Alberto Fernández por la realidad económica:

"Nosotros trabajamos muy duro, con un programa que era esforzado para la sociedad pero que iba a producir sus resultados, defendiendo el crédito público y el acceso a los mercados, y poder financiarlos y que el riesgo país sea razonable. Entonces, cuando en plena campaña electoral el ahora Presidente dijo 'Voy a pagarle a los jubilados con Leliqs, la deuda va a ser reestructurada, no vamos a seguir con el programa con el Fondo', hay una decisión de romper con los mercados que tienen sus consecuencias".

image.png Nicolás Dujovne también apuntó contra Miguel Pesce, Presidente del Banco Central.

Dujovne remarcó la problemática de la inflación y cuestionó, sobre todo, al Banco Central y a sus funcionarios por su falta de respuesta:

"Es insólito, si uno escucha a (Miguel) Pesce es muy raro que se lo escuche mencionar la palabra 'inflación'. No conocemos quiénes son los miembros de BCRA, tiene un perfil bajísimo el Vicepresidente, los directores. No hay reuniones de comité de política monetaria, no hay comunicación, no nos dicen cómo van a hacer para bajar la inflación, en una institución que se supone que fue creada para preservar el valor de la moneda".

https://twitter.com/todonoticias/status/1534329690206371842 "LA ÚNICA IDEA QUE SE LE CAE AL GOBIERNO ES UN NUEVO IMPUESTO"



Nicolás Dujovne en SÓLO UNA VUELTA MÁS: el exministro de Economía reapareció en público, criticó la interna del Frente de Todos, y también apuntó contra el impuesto a la renta inesperada https://t.co/YjE5XhYawf pic.twitter.com/3zL87oX2iH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 8, 2022

Más allá de que Dujovne reconoció que las medidas para afrontar la pandemia precisaban de pragmatismo, consideró que estuvieorn muy mal ejecutadas. "La forma en la que se hizo creo que se fue equivocada, sumado al plan platita después, son todas cosas que estamos pagando hoy y desde ya va a ser muy difícil que bajemos esta tasa de inflación sin un giro copernicano", sostuvo.

El conductor del programa de TN le consultó a Dujovne qué medidas debería tomar el Gobierno de Alberto Fernández a futuro, a lo que contestó:

"Primero, el Gobierno tiene que dejar de pelearse. (...) Ese es el día a día del Goberno, es invivible, no se puede gestionar un país de esa manera. Número dos, las únicas ideas que se le caen a este gobierno son nuevos impuestos. Tuvimos el impuesto a la riqueza, tenemos el impuesto a la ganancia inesperada,. Y tenemos que tener un programa que, de alguna manera, nos explique cómo vamos a hacer para poner en caja el fisco porque es la única manera en este momento de emitir menos pesos y de bajar la inflación".

