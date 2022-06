Fernando Chino Navarro: "Hay un Gobierno en crisis"

Este martes también el referente del movimiento Evita salió a cuestionar la capacidad de resolución de conflictos del gobierno.

En conversación por AM 750 cuestionó al empresario supermercadista Federico Braun y dijo “Somos unos inútiles si no logramos ponerle caja a estos señores. Señores que nos meten la mano en el bolsillo todos los días. No puede ser gratis esta situación”.

Además en conversación con TV pública Fernando Chino Navarro reconoció un cierto engreimiento en el gobierno al que pertenece y en consecuencia su fracaso. “El problema de la dirigencia argentina, empezando por nosotros que somos el oficialismo, tenemos problemas de ego. Hay que reconocerlo". Y agregó: “A veces las ambiciones nos cofunden. A veces mirarnos al espejo nos confunde. "Tenemos discusión estériles. Me suenan a novela".

Más contenido en Urgente24

Sin el PRO, la UCR se alía con Florencio Randazzo

"Alivio Fiscal": El Proyecto se tratará en 7 días el (14/06)

Un diputado presentó un proyecto que a los empresarios no le va a gustar

Ricardo López Murphy se metió en la pelea entre UCR y PRO

Argentina delirante del 75% de inflación y morfina futbolera