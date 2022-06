Argentina delirante del 75% de inflación y morfina futbolera

¿Falta mucho o falta poco para las elecciones 2023 en la Argentina delirante del 75% de inflación anual? Unos dicen que en octubre llega la previa del Mundial Qatar 2022 y cuando se termine la competencia casi se estará votando en la Provincia de Catamarca, inicio del calendario electoral. Otros afirman que aún falta por conocerse una cantidad considerable de acontecimientos locales e internacionales, lo que provoca una suerte de agonía más allá de la morfina futbolera. Karl Marx la pifió: el opio del pueblo argentino es Qatar 2022. Hay antecedentes: Argentina 1978, España 1982, Italia 1990... El fútbol (ese que se juega en la Champions League, no el horrible de la Liga Profesional local) es fascinante pero algunos la usan para pichicatear a todos lo que puedan y que la crisis no se note. ¿De verdad no se percibe?