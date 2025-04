Probablemente te faltan proteínas si tienes estos síntomas

En ese sentido, aquí hay algunas señales de alerta que el cuerpo envía cuando hay deficiencia de proteínas:

Fatiga

El primer aviso de que te faltan proteínas puede ser estar siempre cansado, lo dice la BBC. “La fatiga excesiva o crónica es la primera señal de la falta de proteínas”.

Pero, ¿Por qué la falta de proteínas provoca cansancio? Esto es lo que explican: “Ya que la deficiencia de este compuesto se deriva directamente de una dieta de bajo contenido calórico, el organismo no cuenta con la energía suficiente para cumplir con las tareas rutinarias”.

Debilidad del cabello y uñas

Otra señal muy común de que podrías no estar consumiendo suficientes proteínas es el adelgazamiento del cabello y uñas quebradizas.

En el sitio especializado Eat This, Not That indican que, “cuando el cuerpo no produce suficientes proteínas como la queratina, el resultado puede ser la aparición de crestas en las uñas, adelgazamiento del cabello e incluso piel seca y escamosa”.

Pérdida de masa muscular

Como se sabe, las proteínas son importantes para ganar y mantener la masa muscular. Por eso, cuando hay falta de proteínas, los expertos dicen que puede aparecer dolor muscular o pérdida de masa muscular.

Acerca de este síntoma, UCLA Health destaca que “los aminoácidos son esenciales para desarrollar masa muscular”.

Enfermarse a menudo

Este puede ser un síntoma que fácilmente se pase por alto, ya que que no todos saben que las proteínas también son importantes para mantener un sistema inmunitario fortalecido.

“Sin suficiente proteína, el sistema inmunitario puede verse comprometido, lo que dificulta combatir virus y bacterias”, advierten en Eat This, Not That.

Cambios de humor o dificultad para pensar

Otro síntoma que a menudo pasa desapercibido y que puede ser una señal de alerta de deficiencia de proteínas son los cambios en el humor y los problemas para pensar.

Esto, según UCLA Health, ocurre debido a las fluctuaciones del azúcar en sangre y el efecto de las proteínas sobre los neurotransmisores del cerebro (que regulan el estado de ánimo).

