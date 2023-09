Mira el síntoma de hígado graso que muchos subestiman

Muchas personas no se preocupan por su hígado, sin embargo, con la alta incidencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico y otras enfermedades hepáticas, es importante estar atentos a este órgano que suele ser pasado por alto. Pero, ¿Cómo saber si tengo hígado graso? ¿Qué síntomas provoca la enfermedad del hígado graso no alcohólico? ¿Cómo saber si el hígado está enfermo? El hígado graso es una enfermedad silenciosa, y a mundo uno de los primeros signos puede ser ignorado. Se trata del siguiente síntoma.