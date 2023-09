¿Beber vinagre de manzana quita el apetito? Responde Harvard

Del vinagre de manzana también se ha dicho que ayuda a frenar el apetito y contribuye a la pérdida de peso, bien sea que se consuma un poco antes de la comida o antes de acostarse a dormir. Hay algunos estudios sobre esto.

No obstante, hay expertos que recomiendan no considerar el vinagre de manzana como remedio "mágico" y tener cautela.

Por ejemplo, los expertos de la Clínica Mayo advierten que "hay poco respaldo científico" para estas afirmaciones sobre el vinagre de manzana para frenar el apetito.

"Los estudios sobre el uso del vinagre de manzana para perder peso no siempre han demostrado una pérdida de peso significativa y sostenible en diversos grupos de personas", indican.

Los expertos de la Universidad de Harvard también han opinado al respecto. Veamos lo que han dicho.

¿Vinagre de manzana quita el apetito?

"Mi amiga dice que bebe vinagre de sidra de manzana antes de acostarse para ayudarla a comer menos y perder peso. ¿Podría funcionar?", fue la consulta que hicieron al sitio especializado Harvard Health y los doctores respondieron:

"La evidencia científica no respalda el consumo de vinagre de sidra de manzana para disminuir el apetito o ayudar a perder peso. Pero incluso a un nivel de sentido común, no es probable. He aquí por qué: cambiar solo una parte de nuestra rutina, como beber un trago de vinagre de sidra de manzana cada noche, no puede ayudarnos a perder el exceso de peso con tanta eficacia como esfuerzos más amplios que incluyen cambiar nuestra dieta general y hacer ejercicio con más frecuencia".

Más allá de eso, de acuerdo con los doctores, beber vinagre de manzana antes de acostarse puede tener algunos efectos indeseados.

"El alto nivel de acidez del vinagre de sidra de manzana hace que la hora de acostarse sea un momento menos que ideal para beberlo. Cualquier persona propensa a sufrir acidez de estómago o enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) debe evitar comer o beber cualquier cosa ácida al menos de 30 a 60 minutos antes de dormir para disminuir las probabilidades de sentir un ardor incómodo en el pecho. Con el tiempo, beber vinagre sin diluir también puede erosionar el esmalte dental".

¿Cómo consumir vinagre de manzana?

El vinagre de manzana puede formar parte de la dieta, sin embargo, los doctores de Harvard invitan a incluirlo en la alimentación de manera segura.

"Las personas que aún quieran consumir vinagre de sidra de manzana pueden hacerlo de forma más segura y cómoda si mezclan una pequeña cantidad en un vaso grande de agua o lo combinan con otros ingredientes en aderezos para ensaladas".

