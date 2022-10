Microchips fotónicos en 2023: la Gran Apuesta de China

De todos modos, Beijing Daily afirma que la primera línea de producción de chips fotónicos o circuitos ópticos integrados de "multimaterial y tamaño cruzado" de China se completará en 2023, un desarrollo que se espera que llene un vacío en la tecnología más sofisticada, la de la inteligencia artificial.

La fotónica integrada vive un momento de importante expansión con crecimientos anuales del 30% en el mundo. Según los expertos, alcanzará incrementos del 49% anual a partir de 2025.

En comparación con los chips electrónicos, los chips fotónicos ofrecen velocidades más altas y un menor consumo de energía.

La velocidad de cálculo y la tasa de transmisión son 1.000 veces superiores a las de los chips electrónicos porque son capaces de gestionar a la velocidad de la luz las cargas de trabajo necesarias para inteligencia artificial.

Lo que la electrónica vivió a partir de los años '60 con la fabricación de microchips para dispositivos de radio y televisión, se reconvirtió desde los años '90 con la llegada de la fibra óptica, que utiliza la luz para el tratamiento y la transmisión de información a través de circuitos integrados.

China

Según el Beijing Daily, la línea de producción será construida por Sintone, empresa de la capital china.

"Si todo sale según lo planeado con la instalación, demostrará que el proceso preliminar de investigación y desarrollo experimental está en su lugar, con tecnología de producción líder en el mundo", dijeron los analistas.

Los chips fotónicos que promete Sintone apuntarán a satisfacer la demanda en las comunicaciones, los centros de datos, las pruebas médicas, etc., según Sui Jun, presidente de Sintone.

El uso de chips fotónicos se ha extendido a la electrónica de consumo, los vehículos, la defensa y otros campos, según un informe de Minsheng Securities.

La nueva generación de chips, acelerará el proceso de reemplazo de los convencionales por chips fotónicos domésticos porque ofrecen mayor estabilidad y bajo consumo de energía, dijo Xiang Ligang, analista de tecnología independiente, a Global Times.

"Dichos chips aún no se producen a gran escala en ninguna parte del mundo, por lo que la nueva instalación mostrará que China es líder en esta tecnología en el mundo", dijo Xiang.

China inventó con éxito el chip óptico cuántico, pero Estados Unidos le pidió a China las tecnología

El mercado

China se ha convertido en el mercado de comunicaciones ópticas más grande del mundo y el tamaño del mercado local de chips fotónicos se ha expandido: de 2015 a 2021, de US$ 800 millones a US$ 2.080 millones, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio de más del 15%, según Insight and Info.

Sui dijo que fabricar chips fotónicos no es tan exigente como los chips electrónicos en términos de requisitos estructurales, ya que los chips fotónicos no requieren máquinas de litografía de muy alta calidad, como la litografía ultravioleta extrema, y se pueden producir utilizando materias primas y tipos de equipos que ya están maduros en China.

Xiang enfatizó que tomará tiempo y verificación industrial desde el comienzo de la construcción hasta la producción en masa, una vez que se complete la instalación.

Sui dijo que el desarrollo actual del sector en China es más avanzado en términos de aplicaciones y diseño, pero relativamente débil en aspectos básicos como equipamiento y fabricación.

La empresa utilizará sus logros científicos para brindar un soporte práctico y confiable para sectores centrales como la computación cuántica.

Fotónica

El problema con esos microchips, que hoy se utilizan en infinitas aplicaciones, es un problema de la Ley de Moore que dice que a medida que se van miniaturizando más y más, "hay un límite físico a la capacidad de desarrollar dispositivos en esos microchips", cuenta Francisco Javier Díaz Otero, CEO de Sparc (chips fotónicos en Vigo, Galicia, España).

"El 99% de las comunicaciones del mundo circulan a través de fibra óptica utilizando la luz, aunque no nos demos cuenta. Es verdad que usamos el teléfono móvil, pero la conversación va dando saltos de torre en torre, hasta entrar en una red de fibra óptica", agregó Díaz Otero.

El uso de la fotónica en la elaboración de microchips permite tratar la información de manera mucho más precisa, cuenta con una mayor tasa de transmisión, menor consumo y menor volumen.

