Hugo Pizzi: "Delta ya está circulando comunitariamente"

En este sentido, el reconocido médico Hugo Pizzi pidió no abandonar las medidas de cuidado. “Esta es la única forma de transitar estas últimas etapas [de la pandemia] sin disgustos”.

image.png El infectólogo y epidemiólogo, Hugo Pizzi, en LN+.

“Últimas etapas” de la pandemia

El infectólogo Hugo Pizzi destacó que, en Argentina, “nunca tuvimos tantas vacunas” como ahora.

Por este motivo, pidió “ser criteriosos. Si el ciudadano no viene, hay que ir a buscarlo. A escuelas, clubes de futbol, a barrios periféricos”.

Lo que pasa es que, cuando se supera el 70% [de vacunación] en algunos distritos como en CABA, Tierra del Fuego y Córdoba, hay otros que no superan el 46% […] ¿Dónde está el error? Que no vacunan sábados y domingos. Que no invitan a vacunar a los niños

Al respecto de la vacunación a menores de tres años en adelante, Hugo Pizzi enfatizó que Sinopharm es “una vacuna totalmente probada" […] es clásica, es antigua, es igual que la antipoliomielítica del año 53”.

El infectólogo dio los ejemplos de la pandemia en Reino Unido y China. En el país europeo preocupa el “long covid” o COVID persistente, que afecta a alrededor del 10% de los niños.

Además, se quitaron casi todas las restricciones y ahora reporta aumento de casos y hospitalizaciones. Se estima que responden a la extensión de Delta Plus, “10 veces más contagiosa que Delta”, según Hugo Pizzi.

Por su parte, en China se “vacunaron hace ocho meses a toda su población infantil y la cantidad de chicos chinos vacunados superan la cantidad de niños del continente americano. Y no hubo casos de efectos secundarios”.

No olviden que [Delta] es muy contagiosa y, si bien es cierto que los que tienen dos dosis y se cuidan no van a ser internados y no se van a morir, estas tirando y difuminando virus […] Al tapabocas hay que seguir usándolo. Nos ha salvado de cuadros alérgicos, de smog, de contaminación ambiental, de gases tóxicos de automóviles, de frio, gripe, bronquitis, bronquiolitis, neumonía. Nunca olviden que hace 30 años los asiáticos los usan, no solo en su casa, sino en todos los países que visitan. No es el momento de dejar el tapaboca