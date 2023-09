Este síntoma de insuficiencia cardíaca aparece en los tobillos

La insuficiencia cardíaca a menudo es subestimada. Muchas personas no saben qué tan cerca pueden estar de este problema del corazón, ni tampoco que se trata de una condición que puede ser peligrosa. Según la Universidad de Harvard, la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de hospitalización en personas de 65 años o más. Pero, ¿Cómo saber si tengo insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca? Hay varios síntomas que advierten insuficiencia cardíaca, pero un síntoma en particular se manifiesta en los tobillos y no debe ser ignorado. Aquí los detalles.