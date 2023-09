Corazón: La bebida conocida que una cardióloga siempre evita

"Estudios epidemiológicos han demostrado que la obesidad es un factor de riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares, incluidas la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardiaca, la fibrilación auricular, las arritmias ventriculares y la muerte súbita", reseña la Revista Española de Cardiología.

También la diabetes aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca.

"Sus probabilidades de tener enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular y de tener estas afecciones a menor edad son dos veces mayores que las de alguien que no tiene diabetes", precisan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)

Y advierten: "Mientras más tiempo tenga diabetes, mayores son sus probabilidades de presentar enfermedad cardiaca".

Asimismo, un estudio elaborado por investigadores franceses sugiere que las bebidas endulzadas artificialmente también aumentan el riesgo de enfermedades cardiacas, según una carta de investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology .

Por esa razón (y muchas más) es importante evitar los alimentos y bebidas que se asocian con obesidad y diabetes, y en consecuencia, con enfermedad cardíaca.

¿Qué cosas le hacen daño al corazón?

Si los refrescos dietéticos están entre los alimentos que se deben evitar para tener un corazón sano, los refrescos comunes o bebidas endulzadas por supuesto que no quedan atrás.

La Universidad de Harvard indica que este tipo de bebida, en la que el azúcar es uno de sus ingredientes principales, puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

Harvard hace referencia a un estudio en el que se hizo seguimiento a 40.000 hombres durante dos décadas y encontró que, aquellos hombres que consumían aproximadamente una lata de bebida azucarada por día tenían un riesgo 20% mayor de sufrir un ataque cardíaco.

Asimismo, en otra investigación, esta vez con casi 90.000 mujeres, los investigadores hallaron que las mujeres que bebían más de dos porciones de bebidas azucaradas todos los días, tenían un riesgo 40% mayor de ataques cardíacos o muerte por enfermedades cardíacas.

Entonces, tomando en cuenta esto y los efectos de los refrescos dietéticos, qué bebida es mejor consumir para tener un corazón sano. Al respecto, la cardióloga ha revelado:

"Me gusta optar por el té, que está lleno de compuestos saludables para el corazón que ayudan a combatir la inflamación y el daño celular. El té negro y el verde se han asociado con un menor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Otra gran opción es un vaso de agua con gas con un poco de fruta fresca y hojas de menta", dijo.

Otros alimentos que la cardióloga procura evitar para tener un corazón sano son: barras de granola, leche descremada, margarina y pan blanco.

