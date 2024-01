El síntoma de presión arterial alta que aparece de noche

La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) apenas uno de cada cinco adultos hipertensos (el 21%) tiene controlado el problema. Otros tantos, ni siquiera saben que sufren presión arterial alta, debido a que a menudo las personas hipertensas no presentan síntomas o los síntomas pueden pasar desapercibidos. Por eso, he aquí un síntoma de presión arterial alta que no debe pasar por debajo de la mesa.