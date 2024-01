Top 5 de mejores dietas para seguir en 2024, según expertos

"La dieta mediterránea se centra en la calidad de la dieta más que en un único nutriente o grupo de alimentos", indican.

En este tipo de alimentación destacan las frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas y grasas saludables ricas en nutrientes. Mientras, las grasas saturadas, los azúcares añadidos y el sodio se evitan.

Entre los pro de la dieta mediterránea se encuentra que es nutricionalmente sana, incluye diversos alimentos y sabores, funciona sin contar carbohidratos o calorías, tiene efecto saciante, no hay alimentos ni grupos de alimentos prohibidos, tiene beneficios para la salud comprobados y es fácil de seguir.

Dieta DASH

El segundo lugar es para la dieta DASH (abreviatura de Dietary Approaches to Stop Hypertension). Fue desarrollada por el US National Institutes of Health y está basada en enfoques dietéticos para prevenir o detener la presión arterial alta, un factor de riesgo reconocido de enfermedades cardiovasculares.

"Es un plan de alimentación flexible, equilibrado y saludable para el corazón", destaca U.S. News & World Reports.

Pero, ¿Qué incluye (y que no) esta dieta? En la dieta DASH se aumenta la ingesta de alimentos ricos en fibra y minerales saludables para el corazón, incluidos calcio, potasio y magnesio. Por otro lado, se reduce el consumo de sodio y grasas no saludables.

DIETA VEGANA.jpg Las dietas más destacadas se enfocan en el consumo de verduras, frutas y cereales integrales.

Dieta MIND

El tercer puesto de mejores dietas para 2024 lo ocupa la dieta MIND, un tipo de intervención dietética que une lo mejor de dos dietas comprobadas: Mediterránea-DASH para el Retraso Neurodegenerativo.

"Se concentra en los alimentos que mejoran la salud del cerebro para reducir potencialmente el riesgo de deterioro cognitivo", precisan.

Esta dieta fomenta el consumo de alimentos básicos saludables, como verduras de hojas verdes, nueces y bayas, para reducir el riesgo de que una persona desarrolle algún trastorno neurodegenerativo, como Alzheimer. Asimismo, en la dieta MIND se come menos grasas y azúcares 'malos'.

Dieta de la Clínica Mayo

En el cuarto lugar se ubica la dieta de la Clínica Mayo, considerada una de las mejores dietas para bajar de peso y tener un estilo de vida más saludable.

"La dieta de Mayo Clinic es un programa de 12 semanas diseñado para establecer hábitos saludables de por vida", precisa U.S. News & World Reports.

En general, esta dieta se centra en el consumo de frutas, verduras y cereales integrales. "Estos alimentos tienen baja densidad calórica, lo que significa que puedes comer más con menos calorías", destacan.

Dieta flexiteriana

No todos conocen la dieta flexiteriana, pero deberían. A esta dieta se le conoce como semivegetariana y se encuentra en el quinto puesto de mejores dietas para seguir en 2024. Pero, ¿De qué se trata la dieta flexiteriana? Tal como se lo imagina, el enfoque es ser flexible.

"No es necesario eliminar por completo la carne para obtener los beneficios para la salud asociados con el vegetarianismo. En cambio, puedes ser vegetariano la mayor parte del tiempo, pero aun así disfrutar de una hamburguesa o un bistec en ocasiones especiales", explican.

Esta dieta no sólo ayuda a perder peso, sino que también contribuye a mejorar la salud general al reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

----------------------

Más contenido de Urgente24

Beber esto diariamente reduce el colesterol, dice médico

La poderosa hierba que combate mal aliento y placa dental

Adelgazar: Médico perdió 100 libras y así fue cómo lo hizo

La fruta que debe comer a diario para alejar la pérdida ósea

8 alimentos poderosos para incluir en tu dieta en 2024